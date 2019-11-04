Дикий вепрь сутки бегал по городу

2 ноября в центре Львова две лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и влетели в лавку, где сидели три человека. 15-летняя девушка получила открытый перелом ноги.

Кони побежали, потому что испугались взрыва петарды.

- Кучер пытался остановить животных, но они его не слушали, - говорит владелица лошадей 38-летняя Валентина Банас. - Чтобы избежать больших жертв, кучер развернул животных в сторону и врезался в скамейку. 6-летняя кобыла Фауна сломала обе ноги. Пришлось ее усыпить.

Пострадавшую девушку 6 часов оперировали в детской больнице "Охматдет".

- Была в тяжелом состоянии, - говорит врач Владимир Рыжковский. - Санавиацией вызвали сосудистого хирурга, потому что у девушки была повреждена подколенная артерия. Находится в реанимации.

Ночью 2 ноября возле города Вышгород Киевской области автомобиль сбил дикую лань, которая выбежала на дорогу. Другие водители вызвали на помощь волонтеров, которые забрали животное к ветеринарам. В этот же день в Черновцах спасатели и полиция отловили дикого кабана, который почти сутки бегал по городу.