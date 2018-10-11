Четверо бойцов погибли на фронте

Четверо украинских военных погибли на Донбассе 10 октября. 20-летний Сергей Дронов и 26-летний Роман Магас взорвались на минно-взрывном устройстве. Смертельное ранение получил 24-летний Юрий Фешко. Личность четвертого погибшего состоянием на утро 11 октября установить не удалось.

Дронов и Магас служили в 128-й горно-штурмовой бригаде. Подорвались в районе поселка Широкино на Донетчине. Юрий Фешко погиб от пули снайпера на Светлодарской дуге.

Роман Магас родом из села Баня Лисовицкая Стрыйского района на Львовщине. Осталась жена с двумя детьми. Сергей Дронов из райцентра Чигирин Черкасской области. Дома остались родители.

Юрий Фешко родился в селе Еленовка Магдалиновского района Днепропетровской области. Служил командиром боевой машины пехоты в 72-й бригаде имени Черных Запорожцев с декабря 2016-го. В предыдущей ротации воевал в районе Авдеевки. Остались родители.

— За сутки зафиксировали 28 обстрелов украинских позиций. Ранены трое украинских защитников, — говорит 33-летняя Виктория Данильчук из штаба Операции Объединенных сил. — На протяжении суток шестерых оккупантов уничтожили и 10 ранили.