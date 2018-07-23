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вторник, 24 июля 2018 05:05

Больше всего абитуриентов подало документы на право и филологию

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В украинские вузы подали свыше миллиона заявлений. Преимущественно хотят учиться в Киеве, Львове и Харькове. Самые популярные специальности - право, филология, менеджмент и медицина.

- На бакалавра заявки подали уже более 600 тысяч человек. На магистров - менее 200 тысяч. На младших специалистов - около 220 тысяч, - говорит заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич, 62 года. - Последний день создания электронных кабинетов - 25 июля. Заявления можно подавать до 26 июля включительно.

Больше всего заявлений поступило в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. На втором месте - Львовский национальный университет имени Франко. На третьем - Национальный технический университет "Киевская политехника". Четвертую ступеньку заняла Львовская политехника, пятую - Харьковский национальный университет имени Каразина. Все они входят в десятке лучших в Украине.

В мировом рейтинге наивысшее место среди украинских вузов имеет Харьковский университет имени Каразина. Входит в группу, которая занимает места 401-410. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вошел в группу 411-420. Национальный технический университет "Киевская политехника" - 501-550. Львовские университеты не попали в тысячу лучших учреждений.

В этом году электронные кабинеты абитуриентов работают лучше. Усовершенствовали и систему подачи заявлений в вузы. Наиболее распространенные ошибки и трудности - неправильно загруженные сканы документов, несоответствие среднего балла, невозможность отменить заявление в вуз без потери приоритета.

- Сейчас в системе 9 тысяч заявлений, которые требуют уточнения. Абитуриенту необходимо обратиться в учебное заведение, которое выявило неточности, чтобы передать необходимую информацию, - говорит директор государственного предприятия "Инфоресурс" Оксана Белик.

Автор: Ирина РУБАН
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