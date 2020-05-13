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четверг, 14 мая 2020 00:05

"Боимся нести деньги в банки. Потому что все они - русские"

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Дончанка 39-летняя Юлия Кац за шесть лет семь раз меняла место жительства. Причиной называет войну и кредит на квартиру. В прошлом году вернулась в Донецк.

- До 2013 года наши дела шли очень хорошо, - рассказывает. — Муж имел стоматологический кабинет, я — салон платьев. Взяли полмиллиона гривен кредита во "Всеукраинском банке развития" сына Януковича. Купили трехкомнатную квартиру. В течение 10 лет должны были выплачивать по 4 тысячи гривен в месяц.

С началом агрессии России семья переехала в Киев. Платить долги не могла.

— Не до кредита было, — продолжает Юлия. — Искали хоть какую-то работу, чтобы обеспечить себя и детей. Чтобы не доставали коллекторы, изменили номера телефонов, потом и место жительства.

В позапрошлом году муж Юлии Кац умер от инсульта.

— Мы с детьми вернулись в Донецк, — продолжает. - Дверь квартиры опечатана, замок изменен. Наш "ВБР" ликвидировали. Чтобы зайти внутрь, должна была переоформить кредит в другом банке.

Обязательства некоторых украинских банков взяли на себя российские.

- Взяла кредит у "Сбербанка России" под 9,5 процента годовых — говорит Юлия Кац. — Выплачиваю его, а банк разбирается с бумагами. Потому что документов на квартиру до сих пор нет.

Юлия Кац - предприниматель, поставляет продукты в супермаркеты.

— Самый популярный товар в Донецке — дешевая пища, не самая плохая на вкус. Поставляю из России молочные продукты, колбасы, сладости. Брала кредиты и на бизнес. Первую ссуду в 30 тысяч рублей оформляла под 12,9 процента годовых. Вернула быстро, потому что это было перед новогодними праздниками, люди скупались.

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей работают 12 российских банков. Выдают кредиты в рублях и долларах США, берут деньги на депозиты.

— Хорошие проценты по депозиту дает "Россельхозбанк", но деньги берут на срок от двух до 10 лет. Начисляют 6 процентов годовых, — рассказывает 77-летний Олег Калистратович из Донецка. — В "Сбербанк" можно положить деньги от месяца до полгода. В рублях дают 2,7 процента годовых, долларах — 0,01 процента. Я - бывший шахтер, за жизнь немного сэкономил. Деньги всегда держал в банке. Когда началась война — под подушкой.

Банковская система на оккупированных территориях работает с октября 2019-го.

— Но мы боимся нести деньги в банки, потому что все они — русские, — говорит Олег Калистратович. — А нам выдали паспорта республики. Если закроются, убегут в Россию. А мы можем подавать в суд только в Донецке.

Кредиты в банках оформляют под 9,2–11,7% годовых. Боевики запустили так называемые государственные программы на развитие бизнеса на селе, выдают деньги под 5% годовых.

Деньги на бизнес в селе дает Россельхозбанк. Но чтобы их получить, нужно иметь ферму, которая вдвое дороже кредита, — рассказывает предприниматель 47-летний Виктор Овсиенко из Донецка. — Я оформлял кредит на теплицы. Должен был получить миллион рублей. В банке требовали российский паспорт и поручителя из РФ. Если такого нет, должен был доказать платежеспособность. У меня этого не было. Предложили более дорогой кредит, под 8,9 процента годовых. Согласился. Когда получал деньги, оказалось, что за снятие наличных должен еще заплатить от 3 до 5 процентов комиссии.

В Донецке есть киоски, где быстро дают кредиты на мелкие бытовые нужды. За день оформляют кредит на сумму до 150 тыс. руб. — 52,5 тыс. грн — под залог недвижимости или иного имущества.

- В тех конторах проценты страшные, - говорит дончанка Елена Дмитриевна, фамилию просит не указывать. — Отец взял 10 тысяч рублей на лечение, за четыре месяца набежало 30. Мы узнали о кредите случайно. Однажды утром разбудили мужчины с автоматами, ткнули мужу бумажку. Сказали, если не выплатим, выгонят из квартиры. Мы одолжили и отдали.

Кредит на новый автомобиль выдают под 9,5–14% годовых. Чтобы купить машину, надо ехать в Россию.

"Автокредиты существуют для галочки, ведь никто на новых авто уже не ездит, салоны давно закрыты, — пишет в соцсети 46-летний Денис из Донецка. — За машиной едут в Россию. В принципе, как и за всем. Банковская система — условная. Мне зарплату начисляют на карточку "Сбербанка России". Но пользоваться ею могу только здесь. Наши банки нигде в мире не признают".

Автор: Наталия СТОЛЯРЧУК
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