Боевики расстреляли саперов

26 марта вблизи деревни Шумы Торецкого городского совета Донецкой области российские наемники расстреляли группу саперов 10-й горно-штурмовой бригады. Погибли подполковник 43-летний Сергей Коваль, сержант 27-летний Максим Абрамович, солдаты 45-летний Сергей Барнич и Сергей Гайченко, 27 лет. Еще два бойца получили ранения.

Незадолго до того боевики применили дистанционный метод минирования - забросали территорию вокруг позиций 10-й бригады противопехотными минами ПОМ-2. Украинские воины это заметили. Один сапер пошел разминировать участок и подорвался. На помощь ему выдвинулась группа эвакуации, однако попала в спланированную засаду.

Боевики начали засыпать группу саперов минами калибра 82 мм. Украинские военные запросили режим тишины, чтобы забрать раненых. Наемники не согласились, продолжали огонь. Чтобы его подавить, побратимы саперов открыли по российским наемниках огонь из таких же минометов.

- После ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в зоне деревни Шумы, - говорит военный эксперт Юрий Бутусов, 44 года. - Постоянно совершают обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия.

Подполковник Сергей Коваль - профессиональный военный, на российско-украинской войне с 2014 года.

Командовал отрядом поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го Центра разминирования из города Каменец-Подольский. Прошел путь от командира взвода разминирования до командира отряда. Имел опыт участия в миротворческих операциях.

Родом из города Каменец-Подольский. Осталась жена.

Сергей Барнич родом из города Калуш Ивано-Франковской области. 11 января ему исполнилось 47 лет.

Барнич служил несколько лет, был командиром отделения. Остались родители.

27-летний Максим Абрамович на военной службе с 2017 года. Участвовал в боевых действиях, в декабре 2020-го подписал очередной контракт.

Родом из райцентра Дубровица Ривненской области. Был активным спортсменом, воспитанником школы боевого гопака. Осталась мать.

Сергей Гайченко родом из села Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области.

Военную службу по контракту начал с 2015-го в Отдельном президентском полку Украины. Принимал участие в параде войск по случаю 25-й годовщины независимости Украины.

С 20 сентября 2019 года был вновь призван на военную службу. Остались родители.