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четверг, 01 июля 2021 00:31

Бегун умер не добежав 200 метров до финиша

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27 июня во время полумарафона во Львове умер 23-летний мужчина. Это произошло в 200 м до финиша.

- Услышали крики, подбежали. Пострадавший лежал на боку. Еще дышал, - говорит волонтер-спасатель Виктория Шульга. - Через 3 минуты дыхание ослабло, вызвали "скорую". Медики долго использовали дефибриллятор.

Организаторы сначала приостановили соревнования, но впоследствии возобновили по другому маршруту. Личные данные погибшего не разглашаются.

Мужчина добровольно согласился на участие в марафоне, предоставил соответствующие документы. Проблем со здоровьем не было. Занимался спортом, говорят в полиции.

- Это не любитель. Часто принимал участие в марафонах. Например, в 2019-ом в Киеве, - рассказывает генеральный менеджер организации спортивных массовых мероприятий "Ран Юкрейн" Дмитрий Черницкий, 37 лет. - В этот раз хорошо и быстро бежал. 15 километров преодолел за час 15 минут. Добегая, потерял сознание. Медики проводили реанимацию почти час.

Ответственность за свое здоровье лежит на участниках марафона, добавляет Черницкий.

- Каждый у нас застрахован. Родные погибшего получат финансовую помощь.

В полумарафоне приняли участие почти 2,5 тыс. человек. Допускали всех желающих.

Автор: Анна ОРЕЛ
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