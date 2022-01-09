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понедельник, 10 января 2022 08:20

Самая большая трамвайная авария: водитель заснул за рулем

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Самая большая трамвайная авария: водитель заснул за рулем
После аварии трамвая ликвидировали остановки-островки посреди проезжей части и ограничили скорость движения вагонов. Фото: https://galinfo.com.ua

Переполненный трамвай сошел с рельсов у львовского цирка 10 января 1972-го. Он протаранил толпу на остановке, погибли 26 человек. Эту трамвайную аварию считают самой масштабной в истории Львова.

Утром по улице Городоцкой спускался переполненный трамвай. Водитель заснул – и вагон стал неуправляемым, сошел с рельсов и врезался в здание школы. Пассажиры, спасаясь, выпрыгивали из первого вагона. Попадали во второй. Трамвай полностью заехал во школьный двор и проломил стену школы № 11 (сегодня — Львовская юридическая гимназия). Протаранил людей, стоявших на остановке-островке.

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Очевидцы аварии вспоминают, что после трагедии на место крушения прибыли солдаты-срочники. Мигом все убрали так, что никаких следов катастрофы не было видно. Раненых и погибших забрали медики. Когда солдаты все убрали, приехала пожарная машина и со шлангов смыла кровь с дороги и тротуаров. Брешь в стене замуровали и подобрали краску так, что на следующий день невозможно было найти место повреждения. Только остались следы от трамвайных колес на мостовой и на тротуаре возле аптеки.

Об аварии сообщил "Голос Америки", но местная печать не написала об этом. Ограничились лишь сочувствием родным погибших пассажиров. Для расследования причин аварии была создана специальная комиссия. После аварии ликвидировали остановки-островки посреди проезжей части и ограничили скорость движения вагонов на спусках.

Во Львове 3 мая 1880 года заработал первый в Украине конный трамвай. Раньше местные пользовались двух- и четырехместными каретами, более бедные – повозками.

Почти полмиллиона человек перевез конный трамвай во Львове только за первый год работы. Конный трамвай ликвидируют в конце 1908-го, по городу начинает ездить электрический трамвай.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
10
января

Самая большая трамвайная авария: водитель заснул за рулем

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