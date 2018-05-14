Языковую проблему решат "социальные лифты"

Языковед 53-летняя Ирина Фарион считает, что языковую проблему в Украине можно решить используя "социальные лифты"

- Не дать образования и не дать работы - защебечут на украинском моментально. Русскоязычными - пренебрегать, - говорит Фарион. - У нас в стране есть все условия для того, чтобы выучить государственный язык. Когда эти русскоязычные так называемые украинцы - хохли и малороссы - едут на заработки в Америку, то моментально овладевают английским. Когда идут "зароблеты" в Польшу, то "по-польскему" тоже щебечут. Когда едут на заработки в Чехию, то по-чешски говорят. На своей родной земле они до сих пор не заговорили на государственном языке.

Ирина Фарион считает, что язык больше всего страдает от безразличия самих украинцев. Нужно сначала разобраться с собой, а потом жаловаться на заграничные факторы.