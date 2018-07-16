30 лет был в плену Игорь Белокуров

55-летний Игорь Белокуров провел в плену в Афганистане больше 30 лет. В настоящий момент его освободили, мужчина готовит документы для вылета домой.

Игорь Белокуров родом из села Великая Глуша Любешевского района Волыни. Имеет звание прапорщика. Воевал в Афганистане в отдельном десантно-штурмовом батальоне 70-й отдельной мотострелковой бригады Советского Союза. Во время выведения войск 9 апреля 1988 года пропал возле города Кандагар.

Его не могли найти. Считали погибшим. В этом году искатели погибших во время войны в Афганистане случайно натолкнулись на Игоря Белокурова. Выяснили, что в апреле 1988-го его похитили моджахеды. Чтобы не убили, он принял ислам, вступил в брак с местной женщиной. Имеют пятерых детей.

— Игорь представлялся Амруддином. Сказал два слова, которые напоминали украинские, — "Волын" и "колодяз", — говорит спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, 49 лет. — Родственников не помнит. Вспомнил только, как воевал с талибами в составе подразделений Северного альянса (объединение полевых командиров Афганистана, которые борются против талибов. — ГПУ). Когда в интернете появилась информация об Игоре, активисты из столичного Шевченковского районного союза ветеранов Афганистана решили помочь ему вернуться домой.

Свою волонтерскую группу назвали "Пернач". Разыскивали Белокурова вместе с представителями афганской диаспоры в Украине. С собой имели видеообращение к Игорю от родственников.

— Таки нашли его, — продолжает Андрей Лысенко. — Поладили на интуитивном уровне, потому что Игорь забыл родной язык. Имел серьезную травму головы, после того не говорил. Посмотрел видео — и захотел в Украину. Сейчас собирается. Нужно пройти определенные процессуальные действия, в Афганистане много бюрократических препятствий.

— Игорь Белокуров живет в кишлаке (название сельского поселения в Афганистане. — ГПУ). Имеет несколько магазинов, — говорит нардеп Сергей Куницын, 57 лет.

В 2012-м в Украину приехал военный Геннадий Цевма, который попал в плен афганских моджахедов в 1983-м. Принял ислам и имя Нек Мохаммад. Вступил в брак с местной девушкой — на то время 14-летней Биби Хава. Родили шестерых детей.

В Украине Геннадий не остался. Он родом из Амвросиевки Донецкой области. В настоящий момент город оккупирован боевиками. Родственники Геннадия — брат и племянник — погибли на украинско-российской войне.