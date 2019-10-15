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18 тысяч украинцев прошли маршами в центре Киева

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"Вован, не делай нервы моей Украине!"— написано черными буквами на белом плакате. Его несет мужчина в белой вышиванке с мелким голубым узором. Идет в колонне марша "Защитим украинскую землю!"в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии в Киеве.

В этот день в Украине отмечают еще три праздника — День защитника Украины, День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы. На марш съехались люди со всей страны. Более 6 тыс. собирается в парке Шевченко в центре города.

В руках 56-летней Елена Тарасовны плакат с надписью: "Особый статус бандеровцам! Потому что только сепарам две пенсии, льготы, гранты. Восстановление Донбасса — Кремлю! Марафон — путаный ответ троечника на уроке".

— Мне не нравится, как прошел пресс-марафон Владимира Зеленского в Киеве, — говорит женщина. — На нем говорили, что мы все проплаченные. А мне, чтобы попасть домой, в Ружинский район Житомирской области, надо ночь на вокзале просидеть.

Неподалеку продают националистическую литературу и сине-желтые флаги. Маленький стоит 20 грн, большой — 100. Из колонок звучали патриотические песни групп "Сокира Перуна", "Хорта" и "Тартак".

— На эти марши я ходил еще до Революции достоинства. Помню времена, когда сходилось несколько сотен, а не тысячи, как сейчас, — говорит киевлянин 26-летний Андрей. Прячется в тени от солнца — на улице +22°С.

Шествие в честь УПА проходит в четырнадцатый раз. Люди несут плакаты "Нет зеленому змею!", "Украина не марионеточное и не вассальное государство!".

В 13:00 возле памятника Тарасу Шевченко начинается митинг. Читают молитву. После нее объявляют минуту молчания и чтят павших защитников Украины.

Ветеран УПА 92-летний Теодор Дячун читает 10 заповедей украинского националиста. Передает слово лидеру всеукраинского объединения "Свобода" 50-летнему Олегу Тягнибоку.

— 14 октября — большой государственный праздник. А не было бы его, если бы мы с тысячами украинцев не добивались этого годами, — говорит Тягнибок. — Не было бы улиц и проспектов, названных именами наших героев. Не было бы решений местных советов об использовании красно-черных флагов в праздничные дни. Не было бы приветствия "Слава Украине! Героям Слава!"в армии.

Не было бы декоммунизации. Потому что именно наш марш 14 октября, наша работа в парламенте и в органах местной власти, многолетние акции и митинги были первым противопоставлением коммунистам. Это убедило общество, что декоммунизация необходима, а власть — заставило подчиниться.

Против особого статуса Донбасса и "формулы Штайнмайера" сегодня выступают те, кто собственноручно все это писали и голосовали в парламенте. Кто называл нас "бандерами", сейчас в первые ряды бандеровцев лезут. И на самом деле мы, настоящие националисты-бандеровцы, всегда стояли и стоим на страже украинских национальных интересов.

Тягнибок озвучивает требования нации к власти:

— Мы идем под лозунгом: "Защитим украинскую землю!", а это значит — капитуляции не будет. Ни через реализацию так называемой формулы Штайнмайера, ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом, — говорит Олег Ярославович.

В 14:00 формируются колонны по 12 человек в ряд. Идут "Карпатская Сечь", "Правый сектор", "Свобода", "Сокол". Замыкают шествие представители "Национального корпуса".

Между ними — оркестр играет песни Украинской повстанческой армии. Из колонок на микроавтобусе музыкантов перебивают лозунги: "Сегодня русский язык, а завтра российские танки", "Требования нации — нет капитуляции!"

Женщина несет лист, где от руки красно-черными цветами написано "Наша формула Бандеры — как увидишь москаля, хап его и на ветки".

Колонна идет по Крещатику.

— Я из Донецка. Если будет реализована "формула Штайнмайера", мы не сможем вернуться домой. Потому что у боевиков есть списки проукраинских граждан, — говорит 48-летняя Оксана. — Если Зеленский так уверен, то могу отдать свой дом под офис, а квартиру — чтобы пожил там с семьей.

Участники поднимаются в офис президента, проводят митинг.

В парке Шевченко в это время собираются участники еще одного шествия — "Нет капитуляции!".

Держат государственные флаги, кое-кто — красно-черные знамена "Ветеранского братства", "Национального корпуса", военных частей. Возглавляют шествие ветераны войны на Донбассе в военных мундирах. Несут транспарант "Нет капитуляции". Скандируют: "Нам нужна победа!", "Одна единая соборная Украина".

На Крещатике и Майдане колонну встречают люди в красно-зеленых цветах. Это португальские болельщики, которые приехали на футбольный матч Украина — Португалия. Он начнется вскоре на стадионе "Олимпийский".

— Это люди на футбол идут? — переспрашивают друг друга иностранцы. Фотографируют ребят из "Нацкорпуса", когда те зажигают файеры и дымовые шашки.

На майдане Незлежности выступают ветераны и народные депутаты.

— Мы против, чтобы, прикрываясь людьми, жертвовали государством, — говорит 24-летняя Яна Зинкевич, депутат от "Европейской солидарности". — "Формулу Штайнмайера" внедрять нельзя, это и есть "красная линия" для власти.

"Формула Шмайнмаера" — это предложение Франка Вальтера-Штайнмайера — ныне президента Германии, а до этого — министра иностранных дел ФРГ. Предусматривает одновременное проведение выборов на Донбассе и принятие документа об особом статусе этих территорий, что узаконит террористические образования в пределах Украины.

После акции на Майдане многие ее участники отправляются в правительственный квартал. Вход в Офис президента заклеивают наклейками: "Нет капитуляции!".

В акциях в центре Киева 14 октября приняли участие 18 тыс. человек, сообщают в столичной полиции.

Автор: София СТАРОКОНЬ, Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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