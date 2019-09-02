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вторник, 03 сентября 2019 00:10

"Заря" сыграла вничью с "Динамо"

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Смена тренера не пошла на пользу киевскому "Динамо". После отсутствия побед в трех матчах в отставку отправили тренера Александра Хацкевича. Его преемник 56-летний Алексей Михайличенко ситуацию пока не исправил. "Динамо" в двух турах чемпионата Украины с новым наставником смогло обыграть донецкий "Олимпик" и луганскую "Зарю".

У Михайличенко было 10 дней, чтобы войти в курс дела и подготовиться к первому своему матчу. Однако дважды сыграл вничью - против донецкого "Олимпика" и луганской "Зари".

В "Динамо" проблем не меньше. Команда так и не получила рисунка игры. Вся атака зависит от индивидуальных действий игроков. Если Цыганков в форме - можно рассчитывать на остроту у ворот соперника, а если - нет, "динамовцы" сбиваются.

Полузащита не может соединить защиту и атаку. Высокий прессинг "Зари" заставил "динамовцев" иногда играть на отбой. Конструктивных действий внутри поля мало. Опорнику Мохаммеду Кадири не удается сдержать атаки соперника.

Замена тренера "Зари" пошла команде на пользу. Виктор Скрипник вызвал желание играть в атакующий футбол.

"Заря" не смогла пройти в последнем раунде квалификации Лиги Европы испанский "Эспаньол". В Барселоне подопечные Скрипника уступили - 1:3, а дома сыграли вничью - 2:2.

В Запорожье "Заря" играла интересно и интенсивно. Но ошибки в обороне не позволили ей пройти в следующий раунд.

120 миллионов гривен хочет получить руководство немецкого "Шальке" за переход украинского футболиста Евгения Коноплянки. Игроком интересуется итальянская "Сампдория".

Автор: Сергій ТИЩЕНКО
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