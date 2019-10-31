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пятница, 01 ноября 2019 00:20

Возможности Хачериди переоценили

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Евгений Хачериди подписал годичный контракт с белорусским "Динамо", Брест. Начнет действовать с января. 32 года и отсутствие игровой практики в последнее время привели к такой краткосрочной сделке.

Хачериди имеет не критический возраст для футболиста, особенно защитника, во время развития современных систем восстановления. Вспомните, сколько в Италии играл Барези без таких технологий? Закончил в 37, Мальдини вообще - в 41. Поэтому в 32 еще можно играть довольно много.

Не стоит делать трагедии из того, что Хачериди оказался в Беларуси. Да, там не самый сильный чемпионат. Но это не помешает Евгению вернуться в футбол. Все зависит только от него. Хачериди должен работать, чтобы вернуть свои прежние кондиции, а не думать об уровне местного футбола и подобных вещах. Если он просто хочет доиграть последние годы карьеры, получая зарплату, так оно и будет. Если хочет развиваться, то найти возможности для этого можно даже в Бресте.

Главная причина того, почему Хачериди не смог устроиться в более сильный клуб и чемпионат - после киевской зарплаты трудно найти мотивацию играть за меньшие деньги. Во-вторых, возвращаться после двух лет фактического простоя - тяжело любому игроку. Игровая форма и качества теряются. Нужно время, чтобы снова чувствовать футбол. Риски в том, что трудно спрогнозировать, как поведет себя футболист, пропустив сколько времени.

Непросто судить, реализовался ли Хачериди в футболе по полной. Он всегда был немного переоцененным футболистом. Несмотря на хороший рост, возникали проблемы со скоростью, движением и координацией. Очевидно, эти компоненты не позволили ему достичь в футболе большего.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ, футбольный эксперт
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