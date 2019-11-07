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пятница, 08 ноября 2019 00:25

В женском теннисе нет явного фаворита

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Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла австралийке Эшли Барти финальный матч итогового турнира. Результат справедливый. Барти сыграла так, как нужно первой ракетке мира. Давала сопернице микрошансы, однако нивелировала их. Элина пыталась "зацепиться". Проверяла спорные мячи, но каждый раз был неудачным.

Сам матч был высокого уровня. Главный фактор - календарь. Элина участвовала в большем количестве турниров, в том числе европейском и азиатском. Конечно, такое передвижение по миру повлияло на физическую подготовку. Нельзя сказать, что Свитолина ползала по корту. Но именно в микрошансах физическая форма имеет значение.

В первой партии преимущество соперницы было незначительным. Вторая - развернула Элину в не совсем удобный для нее теннис, который она так и не смогла преодолеть. Свитолиной удалось подравнять игру, но не преодолеть или победить соперницу. Барти уже была уверена в себе и своей победе.

В прошлом году Свитолина выиграла Итоговый. Трудно сказать, давило ли это на нее. Я думаю, когда сам игрок уже вошел в турнир, у него нет лишних мыслей о том, как он тут сыграл в прошлом году. Нужно думать о новых достижениях. Такой подход - намного рациональнее.

За сезон-2019 Свитолина стала сильнее. Об этом, прежде всего, свидетельствуют результаты выступлений на турнирах "Большого шлема" - она дважды играла в полуфинале. А также высокий результат на Итоговом. Сегодня Элина Свитолина - классный, топовый игрок. Жизнь покажет, сможет ли она стать лучшей теннисисткой мира. В женском теннисе нет явного фаворита. Целая группа игроков может подняться на первую ступеньку.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ, теннисный эксперт
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