В победе "Динамо" нет системы

Главное впечатление от поединка за Суперкубок Украины - в межсезонье в командах ничего не изменилось. "Шахтер" и "Динамо" появились теми же, что были в прошлом сезоне.

"Динамо" победило в суперкубок потому, что так получилось. Я не увидел системности действий или каких-то наигранных комбинаций. Отдали много сил, проявили характер - молодцы. Но большего сказать не могу.

Если говорить о "Динамо", то для меня загадка, почему не играл Кадири. На этого футболиста возлагали большие надежды. Он прошел сборы с командой. Поэтому должен быть готов. Многие говорили о том, что нужен игрок в середину поля, а когда его приобрели - футболист не играет. Здесь не хватает логики. В полузащите сыграл Гармаш. Денис играл в свой привычный футбол. В отдельных моментах эффективно, а в некоторых эпизодах "исчезал".

Другой новичок - Караваев - заменил в составе Цыганкова, который не мог играть из-за травмы. Потенциально Караваев может стать заменой для вице-капитана "Динамо", если его продадут. Для "Динамо" Караваев скорее поддерживает общий уровень команды, усиливает конкуренцию на отдельных позициях, чем дает что-то новое коллективным действиям.

Без Цыганкова атаке "Динамо" было непросто. Зависимость от этого футболиста для динамовцев велика. Виктор на индивидуальном мастерстве способен создать остроту у ворот соперника, но футбол - коллективная игра. Нужно уметь играть даже без лидеров.

У "Шахтера" состоялся физический спад во втором тайме. Под конец игры команда выглядела обессиленной. Наверное, такое состояние нормально для конца июля. Сейчас игрокам не нужно быть в стопроцентной форме - на нее надо выйти к первому матчу Лиги чемпионов. В запасе еще полтора месяца. "Динамо" следует играть важные матчи квалификации Лиги чемпионов уже сейчас. Поэтому они должны быть в лучших кондициях.

Зависимость от ведущих игроков у "Шахтера" никуда не делась. Интересно будет посмотреть на игру команды без Исмаили, Тайсона и Марлоса. Только в таком случае сможем реально сказать, чего стоят на поле Тете, Соломон и другие. Пока их роль в команде незначительная.

Есть вопрос в арбитраже матча. Главная проблема в том, что украинские футбольные судьи боятся брать ответственность на себя, учитывая возможные последствия собственных действий. В такой ситуации уровень арбитров в Украине растет крайне трудно.