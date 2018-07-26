Усику необходим бой в Великобритании

22 июля украинец 31-летний Александр Усик по очкам победил в Москве россиянина Мурата Гассиева и завоевал трофей Мухаммеда Али как победитель Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе.

Крымчанин объединил все основные титулы - Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Усик стал первым украинским абсолютным чемпионом мира среди боксеров-профессионалов. Рассмотрим наиболее вероятные кандидатуры для встречи с Александром в следующем поединке.

Тони Белью, 35 лет, Великобритания: 30 побед, 20 нокаутов, два поражения, одна ничья. "Почетный" чемпион WBC, имеет право в любое время провести бой за титул WBC. Вероятность - 60%.

Сразу после победы над Гассиевым Усик вызвал на бой британца. Александр сказал, что для него не важно, в рамках какой весовой категории пройдет этот бой - в первом тяжелом весе или в супертяжелом. В последнем британец дважды ярко победил своего соотечественника, бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя. Белью почти сразу принял вызов Усика, а его промоутер Эдди Гирн сообщил, что уже связался с командой украинца.

Что даст победа. Немалый гонорар, утверждение в статусе сильнейшего бойца дивизиона, "засветится" перед британской публикой, учитывая возможный в недалеком будущем поединок против чемпиона мира по трем основным версиям в супертяжелом весе, британца Энтони Джошуа.

Кевин Лерена, 26 лет, Южно-Африканская Республика: 21 победа, 9 нокаутов, одно поражение. Чемпион мира по версии IBO. Вероятность - 10%.

Южноафриканец обладает пятым по значимости титулом в мировом боксе - IBO. В этом году две защиты он провел против украинских боксеров - Дмитрия Кучера и Романа Головащенко.

Что даст победа. Объединение абсолютно всех значимых титулов. Возьмет реванш за поражение украинцев. Бой с Лереной легче будет организовать в Украине, где Усик не выступал с декабря 2015 года.

Денис Лебедев, 38 лет, Россия: 30 побед, 22 нокаута, два поражения. "Чемпион в отпуске" по версии WBA. Вероятность - 10%.

Cтатус "чемпиона в отпуске" дает Лебедеву приоритетное право на встречу с полноценным чемпионом. Бой вызовет интерес не столько в спортивном смысле, как в политическом. У Лебедева одиозная репутация, он является "ряженым" десантником и соратником российского президента. Результат боя предсказуем - возраст россиянина, более чем год перерыва в выступлениях и нынешняя форма оставляют ему мизерные шансы на успех.

Что даст победа. Поднимет популярность Усика у патриотической публики. Неплохой гонорар, если его организатором станет промоутерская компания "Мир бокса", представляющий интересы Лебедева.

Майрис Бриедис, 33 года, Латвия: 24 победы, 18 нокаутов, одно поражение. Бывший чемпион мира по версии WBC. Вероятность - 10%.

Матч-реванш со вторым по силе бойцом первого тяжелого веса очень интересный в спортивном смысле. Их встреча в полуфинале суперсерии была достаточно конкурентной. Бой будет зависеть от состояния здоровья латыша - вскоре он собирается ложиться на операцию - и заинтересованности промоутеров в его организации.

Что даст победа. Закроет вопрос в противостоянии с Бриедисом - латыш говорил, что во время боя получил травму, а многие болельщиков убеждены, что он не заслуживал поражения в бою с Усиком.

Кшиштоф Гловацкий, 31 год, Польша: 30 побед, 19 нокаутов, одно поражение. Бывший чемпион мира по версии WBO. Вероятность - 10%.

Гловацкий не раз заявлял о желании провести матч-реванш с Усиком, которому проиграл титул в сентябре 2016-го.

Что даст победа. Неплохой гонорар, если бой пройдет в Польше.