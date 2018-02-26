Украинские биатлонистки на Олимпиаде ни разу не попали в шестерку лучших

Сборная Украины по биатлону провалилась на Олимпиаде в Пхенчхане в Южной Корее — ни одной медали, ни одного попадания в шестерку лучших. Команда, в которую вложили 38 млн грн бюджетных денег и на которую надеялись больше всего, не оправдала надежд.

Предпоследний день соревнований ознаменовался скандалом — оскорбленная неучастием в эстафете Валентина Семеренко обвинила руководство сборной в непрофессионализме и несправедливости.

"Тренер даже сборы не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Ира Варвинец, ни Меркушина не попадали, все гонки бежали хуже меня. Так больно и досадно, когда врут тебе в глаза", — написала Семеренко в социальной сети.

Основания для демарша Валентины были. Пик формы у сборной Украины пришелся на старт сезона — в ноябре. С тех пор показатели украинок ухудшались. Тренер Урош Велепец не сумел подвести команду к Олимпиаде в лучшей форме. На каждом следующем этапе Кубка мира наши девушки бежали все медленнее. Дошло до того, что чуть ли не каждая участница эстафетной четверки в Пхенчхане уступала лидеру своего этапа больше 10 секунд. Исключением была лишь Юлия Джима.

Тренеры и руководство федерации, оказавшись в сложной ситуации, запаниковали. Их решения иногда казались абсурдными. Лидера сборной Юлию Джиму не заявили на стартовые гонки — спринт и преследование. Логика была простой. Мол, поскольку Джима попадает в 15 лучших и автоматически будет стартовать в самой престижной биатлонной дисциплине, гонке с массовым стартом, нужно дать шанс молодым.

Результат — Ирина Варвинец с четырьмя промахами на стрельбе стоя не прошла даже в гонку преследования. Анастасия Меркушина финишировала в пятом десятке и ни на что серьезное претендовать не могла. Потом сюрприз поднесла мировая федерация биатлона. Там считали совсем не так, как наши тренеры. И потому Юлия Джима, которая не по собственной воле пропустила две стартовых гонки, оказалась не 15-й, а 16-й в списке и в масс-старт не попала.

В завершение руководство сборной сумело оскорбить двух чемпионок прошлой Олимпиады. Валентину Семеренко не взяли в эстафетную команду, заставив проплакать весь вечер, а Елену Пидгрушную, знаменосца олимпийской сборной на церемонии открытия, не допустили на ни одну из гонок.

Однако и это еще не все. Накануне эстафеты тренеры устроили соревнование между Пидгрушной и Меркушиной за право бежать последний этап. Выиграла Меркушина, но устала так, что на главную гонку у нее просто не осталось сил.

Итоговое 11-е место в эстафете — закономерное следствие тренерских просчетов.

Мужская сборная финишировала 9-й.

Там потерял лучшую форму лидер команды Сергей Семенов. Натурализовавший россиянин Владимир Семаков оказался намного хуже украинца Виталия Кильчицкого. Оскорбленный галичанин вообще покинул биатлон и стал тренером по физподготовке львовского хоккейного клуба.

Еще два участника эстафеты — Артем Прима и Дмитрий Подручный набрали форму близкую к оптимальной лишь на финише Олимпиады. Девятое место в эстафете — их заслуга.

Хуже всего, что перспективы украинского биатлона выглядят неубедительно. На следующей Олимпиаде будут рассчитывать на медленных Варвинец, Меркушину, Журавок. Не преодолен главный недостаток — еще с детских школ ставку делают на так называемых "снайперов". В наших реалиях это спортсмены-тихоходы, которые умеют хорошо стрелять, но медленно бегут. Никто из тренеров не хочет прилагать усилия, чтобы научить скоростного спортсмена стрельбе. Потому что можно рискнуть и ничего не получить на выходе. Однако, что бывает с командой, когда не выходит стрельба, — хорошо видно на примере олимпийской украинской сборной-2018.