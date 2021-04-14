У "Динамо" выше шансы на победу, чем у "Шахтера"

17 апреля, в субботу, состоится центральный матч чемпионата Украины по футболу. "Шахтер "будет играть с"Динамо". За пять туров до окончания соревнований киевляне опережают соперника на семь очков.

- "Шахтер" победил в двух последних поединках, но кризис не преодолел, — говорит тренер Олег Федорчук, 60 лет. — Один из двух выигранных матчей — у "Мариуполя". И то без футболистов "основы" этого клуба. Фактически, вышли дублеры дублеров "Шахтера".

Жуниор Мораэс — ведущий нападающий дончан забивал по два гола "Ворскле" и "Мариуполю". Его форма — аргумент в пользу "Шахтера"?

— Вряд ли. Мораэс имеет свои преимущества - он хорошо чувствует момент, правильно выбирает позицию на поле. Но при этом выполняет малый объем работы. Не надо забывать, что хоть его зовут Жуниор (в переводе с английского — младший. - ГПУ), но он точно не молодеет. "Динамо" знает его игру и должно принять меры.

В состав "Шахтера" вернулся Степаненко, и команда начала побеждать. Это поможет против "Динамо"?

- Степаненко лидер не только на поле, но и в раздевалке. В последнее время таких было двое — он и вратарь Пятов. Но сейчас остался сам Тарас. Вряд ли он в состоянии самостоятельно вытащить команду.

"Шахтер" остался без Тайсона, а "Динамо" потеряло Сидорчука из-за перебора карточек и может потерять из-за травмы Забарного. Чьи потери весомее?

— Однозначно — у киевлян. "Шахтеру "надо было избавиться от Тайсона еще прошлым летом, когда он начинал "плакаться" о желании покинуть команду. Фактически, с тех пор бразилец не играл на нужном уровне. Зато испортил командную атмосферу. Сидорчук - большая потеря для"Динамо". В последнее время он стабилен — и в клубе, и в сборной. Сергей очень мотивированный футболист. Защитник Илья Забарный - не такая критическая потеря. Он нестабилен. Может провести хорошую игру, а может провалиться. (В последнем матче против "Днепра-1", в котором "Динамо" победило — 2:0, Забарному сломали нос. Скорее всего, сыграет против "Шахтера" в защитной маске. - ГПУ).

Каковы шансы команд в этом поединке?

- Отдам преимущество "Динамо" - 55 на 45 процентов. Киевляне действуют вариативнее. "Горняки" загнали себя в угол. Им нужна лишь победа, поэтому выбор тактики остается невелик.

В случае поражения "Шахтер" удержится на втором месте?

— Да. Потерять Лигу чемпионов для команды недопустимо. Фактически, выпадут два сезона. Бонусы за участие в Лиге чемпионов чаще выше, чем суммы в контрактах футболистов. В "Шахтере" это все понимают. Да и глубина состава значительно больше, чем у "Зари".

2 голевые передачи отдал украинский футболист Руслан Малиновский в воскресном матче чемпионата Италии. "Аталанта", за которую выступает Малиновский, победила на выезде "Фиорентину" — 3:2. В предыдущем поединке наш полузащитник также дважды делал результативные пасы.

Футбол. Чемпионат Украины 2020/2021. Премьер-лига. 22 тур

17 апреля, суббота

"Шахтер", Донецк — "Динамо", Киев

19:30. Киев. Национальный спортивный комплекс "Олимпийский". Прогноз погоды: + 9°C

ТВ: "Футбол 1"

Текстовая трансляция: gazeta.ua