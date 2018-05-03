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пятница, 04 мая 2018 05:10

"Сокол" валяется, об него все вытирают ноги"

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4 мая в Дании стартует чемпионат мира по хоккею в высшей лиге. Сборная Украины вылетела из элитного дивизиона в 2007 году. А сейчас выступает во второй лиге. Апрельский чемпионат мира в этом дивизионе состоялся в Каунасе, Литва. Украинские хоккеисты заняли четвертое место. По ходу турнира проиграли Эстонии, Литве, Хорватии. Японцы нас просто разбили - 7:1. Опередили только румынскую команду.

Зато юниорская сборная выиграла чемпионат мира во второй лиге и в следующем сезоне будет выступать в первой.

- Победа юниоров стала возможной благодаря работе одной системы, - говорит бывший вратарь киевского "Сокола" и сборной Украины Константин Симчук, 44 года. - Несколько лет тому назад создали юношескую команду "Беркут" из игроков 2000 года рождения. В нее пригласили тренера Олега Игнатьева со своими харьковскими ребятами. Работали они по системе Ивана Правилова (украинский хоккейный юношеский тренер, совершил самоубийство в 2012 году в США. - ГПУ). Команда работала в закрытой группе, никого туда не подпускали. Играли в юношеском первенстве Беларуси. Сегодняшняя юношеская сборная Украины - это согнанная команда, которая подошла к чемпионату мира уже подготовленная. Благодаря этому вышел и результат.

Это поколение может стать костяком сборной Украины за два-три года?

- Я думаю, что да. Все предпосылки для этого есть.

Насколько сильны следующие молодые поколения хоккеистов?

- После 2000 года уже идет провал. Для того, чтобы пришел результат, должна быть какая-то стабильность. До 2013 года в "Соколе" тоже был подобный проект среди игроков 2002 года рождения. Но у родителей закончились деньги, и команду содержать стало невозможно. Обращались к руководителям "Беркута", чтобы эта команда перешла под их "крыло", но не сложилось. За 2000 годом, шел бы 2002-й. Непонятно, какая команда будет в следующем году и кто поедет на чемпионат мира среди 18-летних. Такого костяка, как сейчас, нет.

В Белой Церкви, Дружковке, Кременчуге уделяют внимание юношескому хоккею. Насколько сильны эти школы?

- Большой проблемой является то, что нет сильного внутреннего чемпионата среди 16-и 18-летних. Тогда молодые хоккеисты играли бы между собой и имели бы профессиональный рост. Все равно лучшие юношеские хоккейные тренеры находятся в Киеве. Особого желания, вдохновения покидать столицу у этих людей нет.

В Дружковке много внимания уделяют школе. Там работает опытный тренер Александр Куликов. Но нужно еще время, чтобы встать на ноги. Нужно больше катков, больше команд.

В этом сезоне произошло омоложение украинской профессиональной хоккейной лиги: имеют право играть молодые хоккеисты, старшие 1993-1996 годов. Но может быть только пятеро. Это плюс для развития хоккея?

- С одной стороны - это хорошо, потому что молодежь получила свой шанс. С другой - это искусственное решение. Им мы оставили без работы зрелых хоккеистов 24-28 лет. В составе национальной хоккейной сборной есть игроки, которые год были без практики. Искусственно ничего не вырастить. Молодым хоккеистам нужно учиться у более опытных игроков - мужеству, характеру, поведению. Этого опыта им может не хватить в будущем.

В прошлом году Киев проводил в первой лиге чемпионат мира среди взрослых. В этом году - юниорский чемпионат во второй лиге. Это может как-то повлиять на развитие хоккея в стране?

- Не думаю. Здесь никакого взаимодействия нет. Хоть 10 чемпионатов проведи. За последнее время в Киеве ни катка не построили. Нет людей, которые болели бы за свое будущее, за своих детей.

Юниорская сборная во Дворце спорта собирала большую аудиторию. Трибуны были заполнены на 60-70 процентов. Хоккей в столице любят. Есть ли надежда возрождения "Сокола" или создания команды в Киеве?

- Этим занимаемся. Ищем человека, который взял бы на себя эту ношу. Киевский "Сокол" на сегодняшний день валяется, об него все вытирают ноги. "Сокол" - это бренд, который никому не нужен. То, что "Сокол" не выступает в чемпионате Украины - ненормально. Есть детские школы, которым нужно куда-то расти, к чему-то стремиться, на кого-то равняться. Общаемся с потенциальными спонсорами, но до полного консенсуса еще далеко. Большие надежды были на Виталия Кличко. Возможно, он смог бы возродить хоккей в Киеве. Но пока слышим только, что денег нет.

Автор: Сергій ТИЩЕНКО
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Дата
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