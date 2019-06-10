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вторник, 11 июня 2019 00:15

Шевченко провел лучший матч на посту главного тренера

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Футбольная сборная Украины сыграла один из лучших матчей в своей истории. 7 июня подопечные 42-летнего тренера Андрея Шевченко победили во Львове Сербию - 5:0.

Сербия - участник последнего Кубка мира в России. Имеет сильный состав: на днях нападающий Лука Йович перешел из немецкого "Айнтрахта" в испанский "Реал" за 60 млн евро – 1,8 млрд грн. Ведущие футболисты сербов играют в сильнейших чемпионатах Европы. Правда, двое из них - Сергей Милинкович-Савич из итальянского "Лацио" и Матич из английского "Манчестер Юнайтед" - не вышли на львовское поле из-за травмы. Украина из-за подобных причин недосчиталась Андрея Ярмоленко, Марлоса и Мораеса.

Вывод игры: Андрей Шевченко полностью переиграл Младена Крстаича - главного тренера соперника. Украинцы максимально нажали на слабые стороны соперника - фланги защиты. Сербы сыграли в три центральные оборонки. Это позволило Цыганкову и Коноплянке при поддержке Миколенко и Караваева доминировать на флангах.

Другим важным моментом стал провал сборной Сербии в опорной зоне. Полузащитники гостей просто не успевали за Зинченко и Малиновским. Украина легко переходила середину поля и приближалась к воротам соперника.

Два быстрых гола в середине первого тайма фактически выбили сборную Сербии из колеи. Команда откровенно потеряла веру в собственные силы. В самом начале второго тайма Коноплянка забил третий мяч и определил итог поединка.

Турнирная ситуация в группе фактически обеспечивает нам путевку в финальную часть Евро-2020. Мы имеем преимущество над Сербией в личных встречах, так как львовские 0:5 они в Белграде 17 ноября не отыграют. Фаворит группы - Португалия - уже не имеет турнирных задач: она выиграла Лигу наций и этим гарантировала участие в Евро-2020. Соответственно - без мотивации на матч в Киеве.

Вчера сборная Украины во Львове принимала Люксембург, а Сербия дома играла с Литвой.

Футбол. Евро-2020. Отборочный турнир. Национальные команды

Третий тур

Украина - Сербия - 5:0 (2:0)

7 июня. Львов. Стадион "Львов Арена". 34 тыс. зрителей, рассчитан на 34 915. Температура 15°C.

Судья: Антонио Матео Лаос, Испания

Украина: Пятов-к - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко (Шепелев, 72), Малиновский, Зинченко - Коноплянка (Коваленко, 76), Цыганков, Яремчук (Кравец, 67). Тренер: Андрей Шевченко

Сербия: Дмитриевич - Коларов-к, Спаич, Милинкович - Костич, Льяич (Фейса, 60), Тадич, Максимович, Гачинович - Йович (Лазович, 72), Прийович (Митрович, 53). Тренер: Младен Крстаич

Голы: Цыганков, 26, 27, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59

Предупреждение: Милинкович, 22, Спаич, 33

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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