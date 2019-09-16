Серые человечки

Уже почти четыре года на международных соревнованиях по легкой атлетике выступает команда "серых человечков". На невнятного цвета форме спортсменов этой команды нет никаких национальных признаков, в честь их побед на аренах не звучит национальный гимн и не поднимают национальный флаг. А все остальное так же, как и у всех — медали, рейтинг, призовые.

Вы уже догадались, наверное, что эта загадочная команда представляет Россию. Международная федерация легкой атлетики (IAAF) исключила эту страну из всех соревнований за систематическое употребление ее спортсменами допинга. IAAF стала единственной из влиятельных международных спортивных организаций, которая в свое время проявила принципиальность и наказала Россию за государственное содействие допингу. Все остальные ограничились менее суровыми санкциями или просто "выразили обеспокоенность".

Следствие — Россия так и не признала свою вину, обвинив спортивный мир в клевете. Ничего удивительного — так происходит не только в спорте. Поэтому руководство мировой легкой атлетики оказалось в безвыходной ситуации. С одной стороны, Россия будто наказана. С другой — российских атлетов, которые не были ранее пойманы на употреблении запрещенных медицинских препаратов, допускают на соревнования в "нейтральном" статусе. И конца этому не видно. Россиянам не печет — они уверены, что рано или поздно их официально вернут в международные легкоатлетические соревнования. Никуда не денутся!

Следует сказать, что они правы. Украина стала жертвой вооруженного нападения России. А наши спортсмены спокойно ездят туда и не получают за это дома не то что наказания, а хотя бы морального осуждения, как тот же боксер Усик. Так кому больно от санкций каких-то там легкоатлетических начальников?

Менее чем через две недели в Катаре на чемпионате мира по легкой атлетике мы снова увидим этих серых человечков и женщин без флага. Скорее всего - последний раз.