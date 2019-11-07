"Шахтер" не готов функционально. Отсюда - потеря концентрации

Бывший тренер симферопольской "Таврии" 58-летний Олег Федорчук прокомментировал ничью "Шахтера" в Лиге чемпионов в матче против "Динамо" Загреб - 3:3.

- Ничья "Шахтера" - не заслуга донецкого клуба, а следствие расхлябанности динамовцев, - говорит Федорчук. - Дончане слишком уверенно чувствовали себя перед матчем. Утверждали, что будут играть в свою игру и никого не боятся. Создавалось впечатление, что это не "Шахтер" прибыл в Загреб, а "Ювентус" или "Реал".

Хвалят голкипера Андрея Пятова за заработанный им спасительный пенальти. Но третий пропущенный мяч - следствие ошибки вратаря. Его пустил по внутреннему радиусу, за который отвечает именно голкипер. В общем футбол получился очень интересный и с драматической концовкой.

Болельщики упрекали тренера "Шахтера" Каштру за поздние замены. Мол, Марлос во второй половине матча еле ноги таскал, а тренер не менял.

- "Шахтер" не готов функционально. Не способен выдерживать физические нагрузки в течение длительного времени. Основа "Шахтера" пропускала игру против "Карпат" в чемпионате Украины. То есть футболисты вышли на игру свежими. Но они были такими, пока не пришла усталость. От этого - частые падения на газон, которые якобы нельзя объяснить. Координация исчезла на фоне усталости. Однако решение по Марлосу - в компетенции главного тренера. Только он знает, в какой форме конкуренты Марлоса и действительно ли замена усилит игру. Коваленко в первом тайме выглядел изможденным, а во второй половине игры неожиданно разбегался.

Ничья улучшила шансы "Шахтера" на второе место?

- Внешне выглядит, что да. Но на самом деле теперь реальные шансы появились у итальянской "Аталанты". Команде Руслана Малиновского стоит выиграть два оставшихся матча, и этого может оказаться достаточно для выхода в стадию плей-офф. "Шахтер" ожидает еще одна игра на жилах - в пятом туре дома против "Аталанты".

Футбол. Лига чемпионов. Групповой турнир. Группа "С"

Четвертый тур

"Динамо" Загреб, Хорватия - "Шахтер" Донецк, Украина - 3:3 (1:1)

6 ноября, Загреб. Стадион "Максимир", 28 316 зрителей, рассчитанный на 35 123. +13°C

Судья: Феликс Брих, Германия.

"Динамо" Загреб: Ливакович, Теофиль-Катрин, Дилавер, Перич, Стоянович (Иванушец, 72), Ольмо, Моро, Адеми, Леовац, Петкович (Кондзер, 90), Оршич (Джиро, 77). Тренер: Ненад Бьелица.

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили, Алан Патрик (Тете, 84), Степаненко (Маркос Антонио, 90), Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес. Тренер: Луиш Каштру, Португалия.

Голы: Алан Патрик, 13, Петкович, 25, Иванушец, 83, Адеми, 89, Мораес, 90+3, с пенальти Тете, 90+5. Предупреждение: Дилавер, 34, Моро, 41, Марлос, 73, Адеми, 90, Теофиль-Катрин, 90. Удаление: Моро (74), Марлос (79).

"Аталанта", Бергамо, Италия - "Манчестер Сити" Англия - 1:1

Пятый тур

26 ноября, вторник.

"Шахтер" - "Аталанта"

"Динамо" Загреб - "Манчестер Сити"