"Шахтер" не готов функционально. Отсюда - потеря концентрации

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 396
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 810
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1971
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2160
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5067
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1674
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1035
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5490
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6750
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1035
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 774
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3537
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 162
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
пятница, 08 ноября 2019 00:55

"Шахтер" не готов функционально. Отсюда - потеря концентрации

  Комментировать
 

Бывший тренер симферопольской "Таврии" 58-летний Олег Федорчук прокомментировал ничью "Шахтера" в Лиге чемпионов в матче против "Динамо" Загреб - 3:3.

- Ничья "Шахтера" - не заслуга донецкого клуба, а следствие расхлябанности динамовцев, - говорит Федорчук. - Дончане слишком уверенно чувствовали себя перед матчем. Утверждали, что будут играть в свою игру и никого не боятся. Создавалось впечатление, что это не "Шахтер" прибыл в Загреб, а "Ювентус" или "Реал".

Хвалят голкипера Андрея Пятова за заработанный им спасительный пенальти. Но третий пропущенный мяч - следствие ошибки вратаря. Его пустил по внутреннему радиусу, за который отвечает именно голкипер. В общем футбол получился очень интересный и с драматической концовкой.

Болельщики упрекали тренера "Шахтера" Каштру за поздние замены. Мол, Марлос во второй половине матча еле ноги таскал, а тренер не менял.

- "Шахтер" не готов функционально. Не способен выдерживать физические нагрузки в течение длительного времени. Основа "Шахтера" пропускала игру против "Карпат" в чемпионате Украины. То есть футболисты вышли на игру свежими. Но они были такими, пока не пришла усталость. От этого - частые падения на газон, которые якобы нельзя объяснить. Координация исчезла на фоне усталости. Однако решение по Марлосу - в компетенции главного тренера. Только он знает, в какой форме конкуренты Марлоса и действительно ли замена усилит игру. Коваленко в первом тайме выглядел изможденным, а во второй половине игры неожиданно разбегался.

Ничья улучшила шансы "Шахтера" на второе место?

- Внешне выглядит, что да. Но на самом деле теперь реальные шансы появились у итальянской "Аталанты". Команде Руслана Малиновского стоит выиграть два оставшихся матча, и этого может оказаться достаточно для выхода в стадию плей-офф. "Шахтер" ожидает еще одна игра на жилах - в пятом туре дома против "Аталанты".

Футбол. Лига чемпионов. Групповой турнир. Группа "С"

Четвертый тур

"Динамо" Загреб, Хорватия - "Шахтер" Донецк, Украина - 3:3 (1:1)

6 ноября, Загреб. Стадион "Максимир", 28 316 зрителей, рассчитанный на 35 123. +13°C

Судья: Феликс Брих, Германия.

"Динамо" Загреб: Ливакович, Теофиль-Катрин, Дилавер, Перич, Стоянович (Иванушец, 72), Ольмо, Моро, Адеми, Леовац, Петкович (Кондзер, 90), Оршич (Джиро, 77). Тренер: Ненад Бьелица.

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили, Алан Патрик (Тете, 84), Степаненко (Маркос Антонио, 90), Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес. Тренер: Луиш Каштру, Португалия.

Голы: Алан Патрик, 13, Петкович, 25, Иванушец, 83, Адеми, 89, Мораес, 90+3, с пенальти Тете, 90+5. Предупреждение: Дилавер, 34, Моро, 41, Марлос, 73, Адеми, 90, Теофиль-Катрин, 90. Удаление: Моро (74), Марлос (79).

"Аталанта", Бергамо, Италия - "Манчестер Сити" Англия - 1:1

Пятый тур

26 ноября, вторник.

"Шахтер" - "Аталанта"

"Динамо" Загреб - "Манчестер Сити"

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" не готов функционально. Отсюда - потеря концентрации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 15381
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 13725
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 8092
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 7875
Украинскую отаманшу убил предатель
Украинскую отаманшу убил предатель
 4 Просмотров: 6966
Спорт
В женском теннисе нет явного фаворита
В женском теннисе нет явного фаворита
Сидорчук или Степаненко?
Сидорчук или Степаненко? Просмотров: 9
Пиночет помешал Блохину стать чемпионом мира
Пиночет помешал Блохину стать чемпионом мира Просмотров: 171
Свитолина не смогла выиграть Итоговый турнир
Свитолина не смогла выиграть Итоговый турнир
Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига
Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига Просмотров: 54
Больше всего комментируют
23
ГБР взялось за Софию Федыну
9
Кличко обвиняют в госизмене
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе
4
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 761
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua