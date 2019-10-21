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вторник, 22 октября 2019 05:30

После первого круга "Динамо" отстает от "Шахтера" на десять очков

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Киевское "Динамо" вышло на второе место в чемпионате Украины по футболу. После первого круга подопечные 56-летнего тренера Алексея Михайличенко опережают черниговскую "Десну" на три очка. Отставание от лидера, донецкого "Шахтера", составляет десять пунктов.

— "Шахтер" в 11 матчах чемпионата не потерял ни одного очка, — говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 58 лет. — Команда не самая сильная за последние годы. Были мощнее, с Тейшейрой, Фернандиньо, Дугласом Костой, она доходила до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Важной будет зимняя подготовка. С этим у тренеров "Шахтера" всегда проблемы. Даже Луческу первые два года не знал, как правильно готовить команду ко второй части сезона, когда пауза длится два месяца. Поэтому нынешнему тренеру Луишу Каштру нужно приобретать опыт для подготовки команды к весенней части.

Потери у "Шахтера" будут. Не может так быть, чтобы команда постоянно побеждала. Удерживаться на одном уровне крайне сложно. Если есть подъемы, то неизбежны и спады.

"Динамо" получило психологическую уверенность в собственных силах. Тренерскому штабу было сложнее, чем игрокам, потому что Михайличенко долго не имел практики. Нужно было время прийти в себя. Сегодняшнее "Динамо" и команда месячной давности - совершенно разные.

О реальной конкуренции или борьбе за золотые награды сейчас говорить трудно. Прежде всего, необходимо научиться не терять очки с более слабыми командами и побеждать "Шахтер" в очных играх. Только так интрига снова может вернуться в чемпионат Украины.

Футбол. Чемпионат Украины 2019/2020. Премьер-лига

Результаты матчей одиннадцатого тура

"Шахтер", Донецк - "Колос", Ковалевка, Киевщина-6: 0; "Динамо", Киев- "Александрия", Кировоградщина-1: 0; "Заря", Луганск — "Десна", Чернигов-2: 1; "Карпаты", Львов- "Львов" — 0:0; "Мариуполь", Донетчина — "Днепр" — 1: 0; "Олимпик", Донецк — "Ворскла", Полтава — 2: 0

Двенадцатый тур

26 октября, суббота

14:00 "Мариуполь" — "Колос" ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Заря" — "Ворскла" ТВ: Униан

17:00 "Олимпик" — "Днепр" ТВ: "Футбол 2"

27 октября, воскресенье

14:00 "Львов" — "Десна" ТВ: "Футбол 1"

17:00 "Шахтер" — "Александрия" ТВ: "Футбол 1"

17:00 "Динамо" — "Карпаты" ТВ: "2+2"

Лига чемпионов 2019/2020. Групповой турнир. Третий тур

Группа "С"

22 октября, вторник

"Шахтер", Донецк, Украина — "Динамо", Загреб, Хорватия

19: 55, здесь и дальше время-киевское. Харьков. Стадион "Металлист", рассчитан на 40 003 зрителя. Прогноз погоды: +15°C

Судья: Антонио Матео Лаос, 42 года, учитель физкультуры, Испания

ТВ: "Футбол 1"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

22:00 "Манчестер Сити", Англия — "Аталанта" Бергамо, Италия ТВ: "Футбол 2"

Турнирная таблица после двух туров:

1. "Манчестер Сити" — 6 очков.

2. "Динамо" - 3. 3. "Шахтер" — 3.

4. "Аталанта" — 0.

Лига Европы 2019/2020. Групповой турнир. Третий тур

Группа "В"

24 октября, четверг

22:00 "Динамо", Киев, Украина — "Копенгаген", Дания ТВ: "Футбол 2"

22:00 "Мальме", Швеция — "Лугано", Швейцария"

Турнирная таблица после двух туров:

1. "Копенгаген" — 4 очка.

2. "Динамо" — 4. 3. "Мальме" — 1.

4. "Лугано" — 1.

Группа "I"

19:55 "Сент-Этьен", Франция — "Александрия", Украина. ТВ: "Футбол 2"

19:55 "Гент", Бельгия — "Вольфсбург", Германия

Турнирная таблица после двух туров:

1. "Вольфсбург" — 4 очка.

2. "Гент" — 4. 3. "Сент-Этьен" — 1.

4. "Александрия" — 1.

Как сыграли последние матчи ближайшие соперники украинских команд в еврокубках

Чемпионат Хорватии. "Горица" — "Динамо" З — 2:4. После 12 туров соперник "Шахтера" — лидер турнира

Чемпионат Дании. "Копенгаген" - "Эсбьерг" - 3:1. после 13 матчей соперник "Динамо" занимает второе место

Чемпионат Франции. "Бордо" — "Сент-Этьен" — 0:1. После 10 туров соперник "Александрии" занимает десятое место

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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