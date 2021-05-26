"На Гвардиолу оказывают большее давление, чем на Тухеля"

29 мая, в субботу, состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу. Встретятся две английские команды - "Манчестер Сити" и "Челси". В полуфиналах они прошли французский "Пари Сен-Жермен" и испанский "Реал".
- "Сити" ждали в финале, а вот попадание туда "Челси" стало неожиданностью, - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 60 лет. - Здесь больше заслуга "Реала", чем англичан. Команда тренера Томаса Тухеля набрала хороший ход, а испанцам не хватило сил.
"Манчестер Сити" впервые вышел в финал Лиги чемпионов. В чем особенность команды тренера Хосепа Гвардиолы в этом сезоне?
- Испанский тренер отошел от зрелищности к рациональному футболу. Команда хорошо использует прессинг и забирает пространство у соперников.
Какую роль в текущем успеха "Сити" сыграл украинец Александр Зинченко?
- Гвардиола признал его важность, публично похвалил. Точность, хладнокровие, техника - Зинченко продемонстрировал все необходимые качества для матчей такого уровня.
Роберто Ди Маттео, Зинедин Зидан, Ганс Флик - эти тренеры приходили во время сезона и побеждали в Лиге чемпионов. Тухель возглавил "Челси" в январе. Это ему поможет?
- Да. У тренера нет ответственности за результат перед работодателем. В таких условиях никто не ставит задачу побеждать в Лиге чемпионов. Поражение не станет трагедией.
В прошлом году Тухель работал в "Пари Сен-Жермен" и проиграл финал. О чем свидетельствует этот факт?
- Немецкий тренер не будет нервничать и понимать, как планировать подготовку команды к решающему матчу.
Последние два матча в английских турнирах "Челси" у будущего соперника выиграл. Как это повлияет на решающий поединок сезона?
- "Челси" не будет бояться. Для них это опыт и вера в себя. Соперник - наоборот: может потерять веру в свои силы.
Кто фаворит?
- У "Сити" более сильный состав и опытный тренер. Но давление на них больше. Буду симпатизировать "Челси". Команде Тухеля важно первой не пропустить.
Футбол. Лига чемпионов 2020/21
финал
29 мая, суббота
"Манчестер Сити" - "Челси", Лондон, Англия
Порту, Португалия. Стадион "Драгао", рассчитан на 50 тыс. зрителей (позволят - 12 тыс.). Прогноз погоды: + 15 ° C
Судья: Антонио Матео Лаос, 44 года, учитель
ТВ: "Футбол 1"
Текстовая трансляция: gazeta.ua
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