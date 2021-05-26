"На Гвардиолу оказывают большее давление, чем на Тухеля"

29 мая, в субботу, состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу. Встретятся две английские команды - "Манчестер Сити" и "Челси". В полуфиналах они прошли французский "Пари Сен-Жермен" и испанский "Реал".

- "Сити" ждали в финале, а вот попадание туда "Челси" стало неожиданностью, - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 60 лет. - Здесь больше заслуга "Реала", чем англичан. Команда тренера Томаса Тухеля набрала хороший ход, а испанцам не хватило сил.

"Манчестер Сити" впервые вышел в финал Лиги чемпионов. В чем особенность команды тренера Хосепа Гвардиолы в этом сезоне?

- Испанский тренер отошел от зрелищности к рациональному футболу. Команда хорошо использует прессинг и забирает пространство у соперников.

Какую роль в текущем успеха "Сити" сыграл украинец Александр Зинченко?

- Гвардиола признал его важность, публично похвалил. Точность, хладнокровие, техника - Зинченко продемонстрировал все необходимые качества для матчей такого уровня.

Роберто Ди Маттео, Зинедин Зидан, Ганс Флик - эти тренеры приходили во время сезона и побеждали в Лиге чемпионов. Тухель возглавил "Челси" в январе. Это ему поможет?

- Да. У тренера нет ответственности за результат перед работодателем. В таких условиях никто не ставит задачу побеждать в Лиге чемпионов. Поражение не станет трагедией.

В прошлом году Тухель работал в "Пари Сен-Жермен" и проиграл финал. О чем свидетельствует этот факт?

- Немецкий тренер не будет нервничать и понимать, как планировать подготовку команды к решающему матчу.

Последние два матча в английских турнирах "Челси" у будущего соперника выиграл. Как это повлияет на решающий поединок сезона?

- "Челси" не будет бояться. Для них это опыт и вера в себя. Соперник - наоборот: может потерять веру в свои силы.

Кто фаворит?

- У "Сити" более сильный состав и опытный тренер. Но давление на них больше. Буду симпатизировать "Челси". Команде Тухеля важно первой не пропустить.

Футбол. Лига чемпионов 2020/21

финал

29 мая, суббота

"Манчестер Сити" - "Челси", Лондон, Англия

Порту, Португалия. Стадион "Драгао", рассчитан на 50 тыс. зрителей (позволят - 12 тыс.). Прогноз погоды: + 15 ° C

Судья: Антонио Матео Лаос, 44 года, учитель

ТВ: "Футбол 1"

Текстовая трансляция: gazeta.ua