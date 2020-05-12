"На финал полетели на самолете Щербицкого"

14 мая 1975 года киевское "Динамо" впервые выиграло еврокубок. В финальном матче подопечные тренеров Валерия Лобановского и Олега Базилевича победили венгерский "Ференцварош" — 3:0. Встреча состоялась в швейцарском городе Базель.

— В сентябре 1974-го, когда стартовали в Кубке кубков, никто никаких задач не ставил, никаких "накачиваний" или чего-то подобного не было, — говорит 73-летний Стефан Решко, защитник "Динамо-1975". — Лобановский готовил нас к каждому конкретному сопернику. Первым выпал болгарский клуб ЦСКА. В те времена это был солидный клуб с семью игроками сборной в составе. Первый матч в Киеве был тяжелый и тягучий. Мы выиграли — 1:0. На выезд в Софию ехали с тревожным сердцем. Немного опасались болгар. Но все сложилось наилучшим образом. Блохин в конце поединка забил, и мы снова выиграли.

В полуфинале вы попали на ПСВ. Команда представляла Нидерланды, тогдашних вице-чемпионов мира. Самый сильный соперник из всех?

— Да. Очень качественная команда. В последние 15 минут первой киевской игры они нас сильно прихватили. Попали в штангу, забили гол из офсайда. Но ведь и счет уже был 3:0 в нашу пользу. Бежать вперед не надо было.

Был тревожный момент в ответном матче?

— Нет. Голландцы первыми забили, но никакого преимущества у них не было. Равная игра с одинаковым количеством моментов у обеих команд. Зрителей было 24 тысячи из 40 — не слишком верили в свою команду. А потом Буряк сравнял за 15 минут до конца матча и вся интрига умерла. Проиграли — 1:2 и вышли в финал.

Перед решающим поединком были встречи с руководителями страны?

— Да нет. Только на игру полетели на служебном самолете первого секретаря центрального комитета Компартии Украины Владимира Щербицкого. Это был Ту-134, без особых наворотов. Мы потом расспрашивали у летчиков, чем он отличался от обычного. Говорили, что может взять больше топлива, но и менее экономичен. Впоследствии мы на том самолете еще летали на матч в Исландию.

Финал играли в Швейцарии. Вы там были впервые?

— Да. Страна понравилась еще из окна самолета — озера, горы, фермерские хозяйства и все зеленое-зеленое. Потом отпустили походить по магазинам. Часть товара продавцы выносят на улицу. Впервые увидел, как шампунем моют витрины и даже тротуар. Впечатления были незабываемые.

Лобановский накручивал вас перед финалом?

— Он пытался снять напряжение. Уже перед выходом на поле присели на дорожку. И Лобановский: "Никакого волнения, вышли и делаем свое дело". Венгры тоже были серьезной командой — по дороге к финалу они выбили "Ливерпуль" и "Црвену Звезду". А югославы перед этим переиграли "Реал". Однако матч дался не слишком трудно. Онищенко быстро забил два мяча. Поэтому в перерыве Лобановский уже не был таким напряженным. Спокойно играть и поймать их на контратаке, говорил. Что Блохин и сделал. Счет стал — 3:0.

Что больше всего запомнилось после финального свистка?

— Круг почета. На одном секторе стадиона в Базеле сидели венгерские эмигранты, которые выехали в Швейцарию после подавления революции 1956 года (восстание против коммунистической власти в Будапеште подавили советские войска. — ГПУ). Всю игру болели за своих. Когда мы с кубком побежали почетный круг, они восприняли это как оскорбление. В нас полетели яблоки, бананы, другие фрукты. Пришлось срезать круг и обежать ту трибуну. Потом выпили шампанское из кубка. Помню, это был сладкий мускат.

Как-то Владимир Мунтян сказал, что Лобановский и Базилевич могли себе позволить выпить вместе с вами после победы. Это правда?

— Ничего подобного. Разве по глотку из кубка. Мы выиграли 14-го вечером, а уже 18-го должны были играть за сборную в матче отбора на Евро против Ирландии. Поэтому ни о каком гулянье речь не шла. После поединка нам вручили по 700 долларов премии. Все ребята в основном закупили технику. Кто-то телевизоры брал, а я двойку "Панасоник" — радио и кассетный магнитофон, два в одном. Закупались щедро, потому что знали, что самолет летит прямо на Киев, не будет пересадки в Москве и волокиты с коробками от покупок. Этот "Панасоник" до сих пор у меня стоит.