"На финал полетели на самолете Щербицкого"

 
Ексклюзивы
1/5
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 738
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 621
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 108
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1287
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 945
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1602
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5472
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 450
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1602
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 756
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4014
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1908
Колонка
Елизавета Красниченко
Елизавета Красниченко
13 мая 2020
Просмотров: 288
Червона сукня
– Мам, дивися, це ж ведуча програми музичних привітань. А чому вона в червоній сукні? – згадався епізод із дитинства. Брюнетка у ...
четверг, 14 мая 2020 00:05

"На финал полетели на самолете Щербицкого"

  Комментировать

14 мая 1975 года киевское "Динамо" впервые выиграло еврокубок. В финальном матче подопечные тренеров Валерия Лобановского и Олега Базилевича победили венгерский "Ференцварош" — 3:0. Встреча состоялась в швейцарском городе Базель.

— В сентябре 1974-го, когда стартовали в Кубке кубков, никто никаких задач не ставил, никаких "накачиваний" или чего-то подобного не было, — говорит 73-летний Стефан Решко, защитник "Динамо-1975". — Лобановский готовил нас к каждому конкретному сопернику. Первым выпал болгарский клуб ЦСКА. В те времена это был солидный клуб с семью игроками сборной в составе. Первый матч в Киеве был тяжелый и тягучий. Мы выиграли — 1:0. На выезд в Софию ехали с тревожным сердцем. Немного опасались болгар. Но все сложилось наилучшим образом. Блохин в конце поединка забил, и мы снова выиграли.

В полуфинале вы попали на ПСВ. Команда представляла Нидерланды, тогдашних вице-чемпионов мира. Самый сильный соперник из всех?

— Да. Очень качественная команда. В последние 15 минут первой киевской игры они нас сильно прихватили. Попали в штангу, забили гол из офсайда. Но ведь и счет уже был 3:0 в нашу пользу. Бежать вперед не надо было.

Был тревожный момент в ответном матче?

— Нет. Голландцы первыми забили, но никакого преимущества у них не было. Равная игра с одинаковым количеством моментов у обеих команд. Зрителей было 24 тысячи из 40 — не слишком верили в свою команду. А потом Буряк сравнял за 15 минут до конца матча и вся интрига умерла. Проиграли — 1:2 и вышли в финал.

Перед решающим поединком были встречи с руководителями страны?

— Да нет. Только на игру полетели на служебном самолете первого секретаря центрального комитета Компартии Украины Владимира Щербицкого. Это был Ту-134, без особых наворотов. Мы потом расспрашивали у летчиков, чем он отличался от обычного. Говорили, что может взять больше топлива, но и менее экономичен. Впоследствии мы на том самолете еще летали на матч в Исландию.

Финал играли в Швейцарии. Вы там были впервые?

— Да. Страна понравилась еще из окна самолета — озера, горы, фермерские хозяйства и все зеленое-зеленое. Потом отпустили походить по магазинам. Часть товара продавцы выносят на улицу. Впервые увидел, как шампунем моют витрины и даже тротуар. Впечатления были незабываемые.

Лобановский накручивал вас перед финалом?

— Он пытался снять напряжение. Уже перед выходом на поле присели на дорожку. И Лобановский: "Никакого волнения, вышли и делаем свое дело". Венгры тоже были серьезной командой — по дороге к финалу они выбили "Ливерпуль" и "Црвену Звезду". А югославы перед этим переиграли "Реал". Однако матч дался не слишком трудно. Онищенко быстро забил два мяча. Поэтому в перерыве Лобановский уже не был таким напряженным. Спокойно играть и поймать их на контратаке, говорил. Что Блохин и сделал. Счет стал — 3:0.

Что больше всего запомнилось после финального свистка?

— Круг почета. На одном секторе стадиона в Базеле сидели венгерские эмигранты, которые выехали в Швейцарию после подавления революции 1956 года (восстание против коммунистической власти в Будапеште подавили советские войска. — ГПУ). Всю игру болели за своих. Когда мы с кубком побежали почетный круг, они восприняли это как оскорбление. В нас полетели яблоки, бананы, другие фрукты. Пришлось срезать круг и обежать ту трибуну. Потом выпили шампанское из кубка. Помню, это был сладкий мускат.

Как-то Владимир Мунтян сказал, что Лобановский и Базилевич могли себе позволить выпить вместе с вами после победы. Это правда?

— Ничего подобного. Разве по глотку из кубка. Мы выиграли 14-го вечером, а уже 18-го должны были играть за сборную в матче отбора на Евро против Ирландии. Поэтому ни о каком гулянье речь не шла. После поединка нам вручили по 700 долларов премии. Все ребята в основном закупили технику. Кто-то телевизоры брал, а я двойку "Панасоник" — радио и кассетный магнитофон, два в одном. Закупались щедро, потому что знали, что самолет летит прямо на Киев, не будет пересадки в Москве и волокиты с коробками от покупок. Этот "Панасоник" до сих пор у меня стоит.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"На финал полетели на самолете Щербицкого"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 22322
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 20817
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 13446
Повышение пенсий не получили 3 млн граждан
Повышение пенсий не получили 3 млн граждан Просмотров: 9036
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 8901
Спорт
Команда-мечта в 1975 году возникла благодаря Брежневу
Команда-мечта в 1975 году возникла благодаря Брежневу
Лобановского можно сравнить с Моуриньо, а Бескова — с Венгером
Лобановского можно сравнить с Моуриньо, а Бескова — с Венгером Просмотров: 324
"Ребров смог бы вернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы вернуть золотые медали в Киев" Просмотров: 153
Стаховский может гордиться победой над Федерером всегда
Стаховский может гордиться победой над Федерером всегда
Ахметов выбросил деньги на ветер
Ахметов выбросил деньги на ветер Просмотров: 387
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
Голосов: 115
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua