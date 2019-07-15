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вторник, 16 июля 2019 00:35

Малиновский будет играть в Италии

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Украинский футболист 26-летний Руслан Малиновский переходит из бельгийского "Генка" в итальянскую "Аталанту" за 400 млн грн.

В прошлом году его "Генк" стал чемпионом Бельгии. Малиновский был одним из лидеров команды. На счету украинца 13 забитых мячей и 10 результативных передач.

Особенностью бельгийской лиги является то, что там готовят игроков для более сильных чемпионатов. За счет этого клубы и живут. Никто не будет передерживать игрока лишнее время или предлагать ему заоблачные условия.

Проблема была только в том, что "Генк" хотел за своего футболиста немалые деньги - 600 млн грн. "Аталанта" не относится к финансовым лидерам итальянского чемпионата, поэтому не была готова столько платить.

Ситуация зашла далеко. Команды начали уже готовиться к следующему сезону, а Малиновский был еще в неопределенном состоянии, обвинил руководство "Генка" в непорядочности. Клуб не взял футболиста на предсезонные сборы. Однако бельгийцы понимали, что в такой ситуации цена на игрока будет спадать. Силой никого нельзя удержать. Поэтому они были вынуждены пойти на уступки "Аталанте".

"Аталанта" в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Поэтому команда нуждается в кадровом усилении. Малиновский выглядит сложившимся игроком, который находится в оптимальном футбольном возрасте и может сразу усилить итальянскую команду.

Выбор нового клуба довольно благоприятен для украинца. "Аталанта" славится своим умение работать и развивать игроков. Если у Руслана все получится - возможен переход в один из лучших клубов Италии. Единственное, что беспокоит - синдром прошлого успешного сезона. Это когда у команды после предыдущего удачного сезона наступает спад. Потому что сил выступить на два фронта нет. При таких условиях новичкам трудно проявиться.

Чемпионат Италии - особый турнир. Здесь многое зависит от тренерских противостояний. Большое внимание уделяется тактике. Такой опыт станет полезным для Малиновского.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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