Ломаченко объединил три чемпионских титула

31 августа на "О2 Арене" в Лондоне 31-летний Василий Ломаченко победил единогласным решением судей британца Люка Кэмпбелла, 31 год.

Лучший украинский боксер впервые в карьере стал обладателем трех чемпионских титулов в одной весовой категории - по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе. Он является единственным украинцем - чемпионом мира в трех весовых категориях.

У Ломаченко было неоспоримое преимущество на протяжении почти всего поединка. Несколько раз был близок к завершению боя досрочно. В 11-м раунде отправил соперника в нокдаун, но не добил. В итоге победил с большой разницей в очках - 119:108 дважды и 118:109.

Теперь украинец нацеливается на бой против обладателя титула Международной боксерской федерации. Им является Ричард Комми из Ганы. 14 декабря он проведет вторую защиту титула против американца Теофимо Лопеса. Победитель этого боя уже в первой половине следующего года может стать соперником Василия Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Для этого в современном боксе следует объединить четыре титула по основным версиям.

Зимой Ломаченко, вероятно, проведет промежуточный поединок перед боем за "абсолюта", чтобы не простаивать в его ожидании.

- Мы посмотрим, какие остались нормальные легковесы для хороших боев. Если таковых не будет, то вернемся в 59 килограммов, чтобы подраться с ребятами вроде Мигеля Берчельта (чемпион WBC из Мексики. - ГПУ), Джамела Херринга (чемпион WBO из США. - ГПУ), Джервонты Дэвиса (американец недавно перешел в легкий вес. - ГПУ) и, возможно, Тевина Фармера (чемпион IBF из США. - ГПУ), - говорит о планах украинца Боб Арум, американский промоутер Ломаченко.