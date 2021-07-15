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четверг, 15 июля 2021 16:05

Легенда о Довбике

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На прошлом европейском финале, который состоялся пять лет назад на футбольных полях Франции, всех поразила команда Исландии. Прошла в четвертьфинал, неожиданно преодолев Англию - 2: 1. В промежутке между этой победой и поединком четвертьфинала против Франции жаждущие сенсаций журналисты успели придумать об этой команде едва ли не больше легенд, чем было создано за всю историю этого острова в Атлантическом океане. С кем только ни сравнивали исландских игроков и тренеров - их называли и героями, и рыцарями, и викингами, и еще много кем.

А потом наступил четвертьфинал, в котором французы накидали этим викингам пять мячей, не особо при этом переутомившись. После этого вчерашние легенды как-то поблекли, а сама футбольная сборная крошечного островного государства вернулась туда, где и была всегда - на задворки континентального футбола.

Украинцы должны начать смотреть футбол

Что-то подобное произошло и сейчас. Только на месте Исландии была Украина, а легенды о могущественных рыцарях во главе с богатырем Довбиком придумывали почти исключительно украинские журналисты. Точнее, находчивая их часть. Все остальные прекрасно все понимали. Поэтому результат четвертьфинала против Англии никого не удивил. Разве что людей, далеких от футбола, которые поверили в те легенды. Вчерашние герои снова стали теми, кем на самом деле - умелыми футболистами и не более, которым до настоящих звезд так же далеко, как от Одессы до Рейкьявика морем на байдарке.

Но Украина - не Исландия. То, что для покрытого льдом острова с населением, как в Полтаве, было спортивным подвигом, для одной из крупнейших стран Европы с давними футбольными традициями является, по меньшей мере, посредственным результатом. Очень посредственным. Почему же подавляющее большинство украинцев так не думает?

Потому что все, кто поверил в "Легенду о Довбике", смотрят футбол один раз в несколько лет или несколько раз в год. Поэтому их, как тех африканских туземцев, легко убедить, что дешевые банки не хуже бриллиантов, а может, и лучше. Уже через неделю-другую они забудут о том футболе до следующего мирового или европейского финала. Но в их памяти останутся те же легенды, не имеющие с действительностью ничего общего.

Я мог бы долго и пространно расписать причины именно такого выступления украинцев на Евро-2020/2021. Но есть ли в этом необходимость? Специалисты знают об этом все не хуже меня, а другие это не будут читать - слишком долго и сложно. Им нужны объяснения простые, как реклама лазерной эпиляции известных мест. И с этим наша футбольная пропаганда вполне успешно справляется.

Поэтому мой вывод после Евро-2020/2021 будет простой. Чтобы наши футбольные легенды начали соответствовать действительности, украинцы должны начать смотреть футбол. Не тот, что с "Барселоной" и "Манчестером", а тот, что на ближайшем стадионе. Смотреть, чтобы понять, что потенциальных Довбиков в наших футбольных командах сколько угодно. Следует только дать им возможность расти и развиваться. Если бы за Украину не играли широко разрекламированные футболисты английских клубов, ничего принципиально не изменилось бы - в четвертьфинал с помощью старания и удачи может пройти чуть ли не каждая европейская сборная. Мы же заслуживаем большего. Наша национальная сборная должна быть не местом рекламы отдельных людей, а на самом деле командой из лучших футболистов во главе с лучшими тренерами. Они у нас есть, потому что мы не Исландия.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
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