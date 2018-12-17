Фото на обложке

Что является кульминацией успеха спортсмена и не только? Что является моментом славы, добытой природным талантом и годами упорного труда? Скажете, что этот момент наступает на подиуме во время вручения спортсмену цветов, наград и кубков? Или в момент, когда в честь его победы звучит национальный гимн его страны? И будете неправы. Потому что настоящая слава, хоть для спортсмена, хотя для кого-то еще, наступает только тогда, когда фото его торжества попадают на первые страницы периодических изданий и на обложки цветных журналов. Без этого успеха нет.

Почему так? Все просто. Момент спортивной победы - это лишь мгновение в телевизоре, которое быстро проходит, сменяясь другими. А портрет на обложке всегда перед глазами. Можно спокойно рассмотреть лицо победителя или победительницы, прочитать на нем неповторимые эмоции и заодно увидеть рекламу его спонсоров, размещенную на экипировке. Именно благодаря таким фото у выдающихся чемпионов появляются тысячи, а то и миллионы поклонников. Фотографии из журналов вешают над кроватью юные ребята, их хранят как обложку в мобильных телефонах и компьютерах. И тогда лицо чемпиона начинает работать, принося его болельщикам удовольствие, а ему и его спонсорам деньги.

Изложенное выше известно всему миру и действует безотказно. Всюду, но не у нас. Наши выдающиеся спортсмены тоже попадают на обложки в момент триумфа, но это - обложки зарубежных средств массовой информации. Всемирная слава братьев Кличко и Андрея Шевченко стала возможной именно благодаря таким фото, которые увидел и запомнил весь мир. И произошло это совсем не в Украине. Потому что у нас снимок спортсмена на обложке сразу после победы отсутствует как жанр. Это пошло еще с советских времен, когда в спортсменах воспитывали скромность. Несмотря на это, фото Олега Блохина и Леонида Буряка, которые все-таки печатали в каком-то журнале, было, наверное, каждого болельщика.

Почему мы не видим ежедневно на первых страницах наших счастливых чемпионов? Они есть, нужно только их в нужный момент снять. И этим сделать их действительно счастливыми. Потому миг триумфа - это все-таки фото на обложке.