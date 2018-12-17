Фото на обложке

 
Ексклюзивы
1/5
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Юлии Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Юлии Тимошенко
Просмотров: 0
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
2 Просмотров: 549
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2250
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 144
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1467
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 459
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 819
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2241
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 801
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; не будет бороться за чемпионство
"Динамо" не будет бороться за чемпионство
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1215
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2241
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1413
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2943
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1071
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 423
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
вторник, 18 декабря 2018 06:50

Фото на обложке

  Комментировать

Что является кульминацией успеха спортсмена и не только? Что является моментом славы, добытой природным талантом и годами упорного труда? Скажете, что этот момент наступает на подиуме во время вручения спортсмену цветов, наград и кубков? Или в момент, когда в честь его победы звучит национальный гимн его страны? И будете неправы. Потому что настоящая слава, хоть для спортсмена, хотя для кого-то еще, наступает только тогда, когда фото его торжества попадают на первые страницы периодических изданий и на обложки цветных журналов. Без этого успеха нет.

Почему так? Все просто. Момент спортивной победы - это лишь мгновение в телевизоре, которое быстро проходит, сменяясь другими. А портрет на обложке всегда перед глазами. Можно спокойно рассмотреть лицо победителя или победительницы, прочитать на нем неповторимые эмоции и заодно увидеть рекламу его спонсоров, размещенную на экипировке. Именно благодаря таким фото у выдающихся чемпионов появляются тысячи, а то и миллионы поклонников. Фотографии из журналов вешают над кроватью юные ребята, их хранят как обложку в мобильных телефонах и компьютерах. И тогда лицо чемпиона начинает работать, принося его болельщикам удовольствие, а ему и его спонсорам деньги.

Изложенное выше известно всему миру и действует безотказно. Всюду, но не у нас. Наши выдающиеся спортсмены тоже попадают на обложки в момент триумфа, но это - обложки зарубежных средств массовой информации. Всемирная слава братьев Кличко и Андрея Шевченко стала возможной именно благодаря таким фото, которые увидел и запомнил весь мир. И произошло это совсем не в Украине. Потому что у нас снимок спортсмена на обложке сразу после победы отсутствует как жанр. Это пошло еще с советских времен, когда в спортсменах воспитывали скромность. Несмотря на это, фото Олега Блохина и Леонида Буряка, которые все-таки печатали в каком-то журнале, было, наверное, каждого болельщика.

Почему мы не видим ежедневно на первых страницах наших счастливых чемпионов? Они есть, нужно только их в нужный момент снять. И этим сделать их действительно счастливыми. Потому миг триумфа - это все-таки фото на обложке.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фото на обложке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Юрий Никулин: "Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб"

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 44428
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 24599
Показали, где живет митрополит Епифаний
Показали, где живет митрополит Епифаний 9 Просмотров: 23171
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности 5 Просмотров: 16384
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 15677
Спорт
"На место Месси и Роналду придет Мбаппе"
"На место Месси и Роналду придет Мбаппе" Просмотров: 36
Далакян во второй раз защитил титул чемпиона мира по боксу
Далакян во второй раз защитил титул чемпиона мира по боксу Просмотров: 9
"Динамо" не будет бороться за чемпионство
"Динамо" не будет бороться за чемпионство
2
 Просмотров: 216
"Шахтеру" недостает квалифицированных игроков
"Шахтеру" недостает квалифицированных игроков Просмотров: 63
"Шахтер" не смог победить "Лион"
"Шахтер" не смог победить "Лион" Просмотров: 18
Больше всего комментируют
9
Показали, где живет митрополит Епифаний
7
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
5
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
4
Порошенко рассказал, как Путин побоялся говорить с ним по телефону
2
"Просто ад": конкурс на талисман Киева могут отменить
Голосов: 194
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua