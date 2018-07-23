"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Просмотров: 630
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 1755
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 441
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
25 Просмотров: 5814
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 549
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 963
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2952
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3259
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6777
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
Судьбу боя Усик - Гассиев определят судьи
Судьбу боя Усик - Гассиев определят судьи
Вратарь &quot;Ливерпуля&quot; помог &quot;Реалу&quot; выиграть Лигу чемпионов
Вратарь "Ливерпуля" помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов
Хацкевич и Фонсека останутся на своих должностях
Хацкевич и Фонсека останутся на своих должностях
Киевляне обыграли &quot;Шахтер&quot;
Киевляне обыграли "Шахтер"
Пропустили опять после &quot;стандарта&quot;
Пропустили опять после "стандарта"
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4014
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 756
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4212
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3618
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27073
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 378
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 00:10

"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины

  Комментировать
 

Киевское "Динамо" выиграло Суперкубок Украины по футболу. 21 июля подопечные Александра Хацкевича обыграли донецкий "Шахтер" — 1:0. Мяч после ошибки голкипера донетчан Андрея Пятова провел полузащитник Виталий Буяльский.

— Футболисты "Шахтера" владели инициативой, но играли очень медленно, — говорит бывший игрок донецкой команды 61-летний Виктор Грачев. — С такими скоростями в теперешнем футболе нечего делать. Поэтому и уступили. Как показали матчи на Кубок мира, владение мячом в итоге ничего не значит. Главное — количество быстрых атак и созданных моментов. Одна ошибка Пятова стала определяющей.

Насколько показателен матч в борьбе за чемпионство?

— Команды лишь втягиваются в сезон. "Шахтер" планирует выход на пик формы ближе к середине сентября. Сейчас играет на 50 процентов от потенциала. "Динамо" наоборот — за неделю нужно быть в форме, потому что начнется отбор в Лигу чемпионов. За "горняков" не играли лидеры — Кайоде и Тайсон.

В "Шахтере" на левом фланге атаки дебютировал 19-летний Фернандо. Как вам его игра?

— Приятно удивлен. Так удачно за донецкий клуб никто не дебютировал — ни Виллиан, ни Дуглас Коста. Парень имеет приличную скорость, хорошую технику и желание играть. Думаю, это будущий лидер "Шахтера".

Что скажете о "Динамо"?

— Команда дисциплинировано сыграла в обороне и дождалась ошибки соперника. Также меня удивило отмечание динамовца Александра Хацкевича как лучшего тренера прошлого сезона. Он же ничего не выиграл — как такое может быть?

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 100640
Назвали победителей Одесского кинофестиваля
Назвали победителей Одесского кинофестиваля Просмотров: 39187
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 37963
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 41 Просмотров: 26199
ДТП под Киевом: водитель потерял мать и дочь (фото 18+)
ДТП под Киевом: водитель потерял мать и дочь (фото 18+)
9
 1 Просмотров: 19845
Спорт
"Шоколадный" орден Элины Свитолиной
"Шоколадный" орден Элины Свитолиной Просмотров: 27
В футболе закончилась эпоха одного игрока
В футболе закончилась эпоха одного игрока Просмотров: 36
Судьбу боя Усик - Гассиев определят судьи
Судьбу боя Усик - Гассиев определят судьи
2
 Просмотров: 8037
Роналду пошел по пути Шевченко
Роналду пошел по пути Шевченко 1 Просмотров: 585
Мог перейти в киевское "Динамо"
Мог перейти в киевское "Динамо" Просмотров: 684
Больше всего комментируют
41
В России присвоили себе украинский город
37
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
25
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
7
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
6
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
Голосов: 636
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua