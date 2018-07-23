"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" выиграло Суперкубок Украины по футболу. 21 июля подопечные Александра Хацкевича обыграли донецкий "Шахтер" — 1:0. Мяч после ошибки голкипера донетчан Андрея Пятова провел полузащитник Виталий Буяльский.

— Футболисты "Шахтера" владели инициативой, но играли очень медленно, — говорит бывший игрок донецкой команды 61-летний Виктор Грачев. — С такими скоростями в теперешнем футболе нечего делать. Поэтому и уступили. Как показали матчи на Кубок мира, владение мячом в итоге ничего не значит. Главное — количество быстрых атак и созданных моментов. Одна ошибка Пятова стала определяющей.

Насколько показателен матч в борьбе за чемпионство?

— Команды лишь втягиваются в сезон. "Шахтер" планирует выход на пик формы ближе к середине сентября. Сейчас играет на 50 процентов от потенциала. "Динамо" наоборот — за неделю нужно быть в форме, потому что начнется отбор в Лигу чемпионов. За "горняков" не играли лидеры — Кайоде и Тайсон.

В "Шахтере" на левом фланге атаки дебютировал 19-летний Фернандо. Как вам его игра?

— Приятно удивлен. Так удачно за донецкий клуб никто не дебютировал — ни Виллиан, ни Дуглас Коста. Парень имеет приличную скорость, хорошую технику и желание играть. Думаю, это будущий лидер "Шахтера".

Что скажете о "Динамо"?

— Команда дисциплинировано сыграла в обороне и дождалась ошибки соперника. Также меня удивило отмечание динамовца Александра Хацкевича как лучшего тренера прошлого сезона. Он же ничего не выиграл — как такое может быть?