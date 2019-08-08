Через год о Милевском забудут окончательно

Я имел возможность наблюдать за тем, как Артем Милевский делал свои первые шаги в профессиональном футболе. Тогда работал во второй лиге с ирпенским "Нафкомом", а динамовская молодежь набиралась опыта в "Борисфене", Борисполь. Поэтому тема Милевского мне особенно близка.

Уже в 16-17 лет Артем отличался на поле. Имел хорошее футбольное мышление, не боялся брать инициативу на себя, но было видно, что у него проблемы со скоростными качествами. Чувствовалось, что парень не всегда придерживался футбольного режима.

Могу предположить, именно эти обстоятельства не дали Милевскому раскрыть все свои таланты. Так получилось, что кроме "Динамо", Артем нигде, по большому счету, не играл. Пробовал силы в разных чемпионатах, но ничего у него не получилось. От природы Милевский не имел особых физических данных. Кроме того, проблемы с режимом привели к тому, что на высоком уровне он продержался совсем недолго. Без скорости проявить себя трудно не только в Украине, но и в других европейских чемпионатах. Поэтому остается играть в Беларуси, где уровень чемпионата откровенно слабый.

К иностранцам всегда требования больше. Только в Украине и еще нескольких странах могут за легионерами бегать и многое им позволять. В Европе легионер должен выигрывать конкуренцию, быть сильнее местного игрока. Если этого не будет - его сразу отправят назад, место в составе займет местный футболист. В этом также проблема Милевского - он не был готов к серьезным вызовам.

Артем считал, что он - "звезда". Но в любом клубе нужно доказывать все с самого начала. За само имя могут ставить в состав только два-три матча, а потом уже нужно показывать игру.

Недавно Милевский рассказал, как нужно себя вести, чтобы не потерять карьеру и, получая огромные деньги, не остаться ни с чем.

Молодые игроки должны сделать выводы, как относиться к собственным заработкам. Понимать, что футбольная карьера не такая длинная. А главное - внимательно относиться к окружающим. Когда Милевский успешно играл за "Динамо", имел большую зарплату, возле него постоянно крутились люди, которые фактически жили за его счет. Только большие деньги закончились - друзей, советников не стало. Понимаю, что Артем может быть компанейским парнем щедрой души. Но такая ситуация привела его к нынешним обстоятельствам.

Не стал бы драматизировать ситуацию Милевского в финансовом плане. Тысяч пять долларов (130 тыс. грн. - ГПУ) он получает. Это хорошие деньги для 34 лет. За них можно комфортно жить в Украине или Беларуси. Без прежнего размаха, конечно. Часто так бывает, что молодые ребята, которые рано отрываются от семьи, имеют проблемы с социальной адаптацией. Тренеры много чего контролируют, но некоторые аспекты в воспитании теряются. Затем человек не всегда понимает, что делать с деньгами, которые на него "упали" в 20 лет.

Для Милевского уже все кончилось. Еще год будет играть, а потом о нем окончательно забудут. Артем - пример нереализации футбольной карьеры.