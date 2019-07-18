Чемпионка юниорского Уимблдона играет по-другому, чем Свитолина

Такие матчи, как финал мужского Уимблдона, встречаются очень редко. Кто смотрел финальную встречу между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером - счастливый человек. Игра была многогранной. Сразу ее постичь будет нелегко. Для этого нужно время.

В финальной игре трудно найти справедливость. Выиграть мог как Джокович, так и Федерер. Каждый из игроков проявил уникальные качества. В соревнованиях исключительностей нет справедливости.

Оба игрока подошли к матчу в хорошей форме. Джокович имеет такую черту, которую я называю реакцией на ситуацию. Серб гораздо проще реагировал на действия Федерера и сыграл в защите. На конкретную ситуацию на корте он был стабильнее своего соперника. Швейцарец очень хотел выиграть. Возможно, именно это помешало ему в финале, потому победил Джокович.

Для Элины Свитолиной важен как выход в полуфинал, так и то, что у нее, в конце концов, прошла проблема с коленом, и она смогла полноценно играть. Если теннисистка так будет играть, то во второй части сезона станет еще успешнее.

Полуфинал на таком крупном турнире, как Уимблдон - это серьезное достижение. Все идет шаг за шагом. Есть опыт успешного проведения матча с сильными соперниками. Сейчас румынка Халеп, соперница в полуфинале, находится в такой форме, что остановить ее почти невозможно. Она и выиграла турнир.

Тяжелым выдался матч Свитолиной против россиянки Гаспарян. Игра складывалась не в пользу украинки, но она проявила характер, не сдавалась. Удача помогла Свитолиной пройти дальше. Я бы хотел еще отметить игру против гречанки Саккаре, которая дала понять, что Элина может многого достичь на Уимблдоне-2019.

Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон. Далеко не каждый, кто выиграл юниорские турниры, потом преуспевал во взрослом теннисе. Это, скорее, возможность показать собственную перспективу, фактор качества потенциала.

Снигур достигла прогресса за последние восемь месяцев. Большая заслуга в этом тренера Ларисы Савченко. Она не ломает лучшие качества игрока. У Дарьи своеобразная техника, координация, специфические движения - все это школа. Тренеру удалось соединить вместе все, что приносит результат. Снигур читает игру, знает свои действия, пытается нивелировать собственные слабые стороны, она их хорошо защищает, выводит соперниц на собственные сильные стороны.

Стиль Дарьи более атакующий, чем защитный. При этом она терпелива и очень внимательна. Я не вижу такой особой "фишки" - атаковать в любой ситуации. Авантюра точно не присуща Снигур. Она ждет момента для собственной атаки, готовит каждый удар.