 
Ексклюзивы
1/5
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 468
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1521
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1962
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5481
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1575
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2250
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1899
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2187
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2295
Фото
Все фото
5
6
5
5
3
Переселенцы рассказали, как открыли суши-студию
Переселенцы рассказали, как открыли суши-студию
Переселенцы собирают фото &quot;невидимых избирателей&quot; для депутатов
Переселенцы собирают фото "невидимых избирателей" для депутатов
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
Переселенцы из Крыма делают 20 видов крафтовой сыров
Переселенцы из Крыма делают 20 видов крафтовой сыров
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
Видео
Все видео
Семья переселенцев открыли необычный бизнес на грибах
Семья переселенцев открыли необычный бизнес на грибах
Переселенка рассказала, как зарабатывает деньги на массаже
Переселенка рассказала, как зарабатывает деньги на массаже
Переселенец открыл инкубационную станцию
Переселенец открыл инкубационную станцию
Пенсионерка подарила дом семье переселенцев
Пенсионерка подарила дом семье переселенцев
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5823
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2295
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2484
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6921
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4817
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 августа 2019
Просмотров: 468
Врятувати Уляну
– Я раньше детей по Комаровскому воспитывала. А теперь все делаю, как Супрун пишет. Только по вопросам вакцинации ни с ним, ни с ней не ...
воскресенье, 25 августа 2019 00:15

Переселенцы рассказали, как открыли суши-студию
5

  Комментировать

В Донецке занимались поставками в рыбные магазины и рестораны
Фото: radiosvoboda.org
Суши-студия семейное дело, там работают трое из четырех членов семьи Семенко
Семья хочет провести ребрендинг студии и открыть сеть ресторанов
Игнат работает на суши-баре
Ранее семья не занималась ресторанным бизнесом

Переехать в Запорожье и реализовать давнюю мечту о собственном деле. Такая история семьи Семенко, которая летом 2014- го покинула Донецк, где проживала более десяти лет.

В 2017 году семья основала собственное заведение - "Авторскую студию суши". Сейчас в заведении работает трое из четырех членов семьи Семенко, пишут на сайте "Радио Свобода"

"Лет мне 10 было. Меня отец привел в ресторан. Он сел за стол, компания - взрослые. Мне было неинтересно. И был такой же суши-бар. Я сел за него: присматривался ко всему, что делают сушисты. Затем подали - попробовал, и мне очень понравилось. И все последующие разы, когда приходили, я всегда садился за суши-бар, и мне нравилось наблюдать, и всегда хотелось попробовать себя в этом", - Игнат Семенко вспоминает, как у него появился интерес к ресторанному делу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хинкали, аджарские хачапури не доставляем - переселенец открыл грузинское кафе

Сейчас юноша и сам работает на собственном суши-баре "Авторской студии суши" в Запорожье. Рассказывает, что два года назад, когда студия только открылась, ему, несмотря на опыт работы в других учреждениях, было немного страшно начинать работать под руководством опытного шеф-повара.

"Такого опыта работы у меня до этого не было. С таким шеф-поваром, конечно, было немного страшно начинать. Сначала не очень получалось что-то, а потом набрал форму. Все получилось. Сейчас уже вдвоем с поваром ведем предприятие", - делится Игнат.

Автор: radiosvoboda.org
  Суши-студия семейное дело, там работают трое из четырех членов семьи Семенко
Суши-студия семейное дело, там работают трое из четырех членов семьи Семенко

А сейчас гордится совместными с родителями результатами развития студии: "Интересно просто смотреть обзоры других заведений. Это дает понимание, что мы намного лучше".

Семья Семенко приехала в Запорожье в начале лета 2014 года. В начале планировали переждать в городе, пока ситуация на востоке успокоится, вспоминает Наталья Семенко. И добавляет, что даже не представляли, что придется остаться на малой родине мужа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мечтала о салоне красоты, но открыла чебуречную - переселенка о собственном деле на новом месте

"Мы выехали из Донецка в июне 2014-го года сразу, как только старший ребенок получил свидетельство об окончании 9 класса. В тот день мы сели (в машину - ред.) И начали движение к своему второму дому, потому что муж запорожский. Мы не совсем донецкие - просто жили и работали там. Собрались и поехали, но не надолго - на 2 месяца переждать, на каникулы, переждать, посмотреть. То, что мы уже не вернемся в Донецк, нам еще в июне было не понятно. Единственное, что поддерживало нас тогда, это то, что город родной", - рассказывает Наталья.

Автор: radiosvoboda.org
  Семья хочет провести ребрендинг студии и открыть сеть ресторанов
Семья хочет провести ребрендинг студии и открыть сеть ресторанов

Именно в Запорожье семья решилась воплотить давнюю мечту главы семьи, Вадима, о собственном заведение. Впрочем, к такому решению семья пришла не сразу после переезда в Запорожье:

"Муж остался в компании "Морской дом", в которой мы работали ... Еще два года он работал в другом регионе как региональный менеджер компании. Семья на разрыв. Переехать нам с детьми не представляется возможным. Семья порознь - тоже так не должно быть. И тогда он все чаще и чаще стал думать, что все же свое - это хорошо, - вспоминает женщина. - Наверное, его вера, моя поддержка и необходимость что-то делать - это было главным нашим движущим компонентом. Сейчас, когда мы возвращаемся мыслями на два года назад - нашей студии два года - то, наверное, решиться пройти тот путь снова все мы не смогли бы".

Автор: radiosvoboda.org
  Игнат работает на суши-баре
Игнат работает на суши-баре

Двери "Авторской студии суши" семьи Семенко открылись в 2017 году. Японская кухня была выбрана не случайно, ведь Вадим и Наталья имели многолетний опыт работы в сфере поставок ресторанного бизнеса.

"Лет 7 как муж об этом задумываться начал. И уже сложившиеся обстоятельства в нашей семье, в нашей стране, нам не дали большого выбора - мы начали делать то, что понимали, что знали лучше всего. Когда жили и работали в Донецке, то это была сфера поставки продуктов в японские рестораны в том числе. Поэтому был багаж знаний, большой опыт работы, но мы не были рестораторами", - объясняет Наталья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дончанка рассказала, как создает конфеты из сыра

Сейчас в студии задействовано трое из четырех членов семьи Семенко. Вадим управляет бизнесом, ведет бухгалтерию, и занимается вопросами снабжения, старший ребенок в семье, Игнат, работает на суши-баре и кухне заведения. А вот Натали пришлось стать настоящим универсалом - она ​​занимается как вопросами администрирования и доставки, так и ведет социальные сети учреждения.

Автор: radiosvoboda.org
  Ранее семья не занималась ресторанным бизнесом
Ранее семья не занималась ресторанным бизнесом

"Без этого предприятия я уже не представляю своего существования. Даже не представляла, что это может быть настолько моим - нужным и таким вдохновляющим местом", - с улыбкой говорит Наталья Семенко.

Признается: несмотря на огромный опыт открывать собственное заведение в Запорожье было страшно; страх остается до сих пор, ведь общие экономические условия в стране для развития собственного бизнеса не слишком благоприятны. Но несмотря на это, семья Семенко думает о расширении и активном развитии учреждения.

Автор: radiosvoboda.org
  В Донецке занимались поставками в рыбные магазины и рестораны
В Донецке занимались поставками в рыбные магазины и рестораны

"Самый минимум - расширить помещение и сделать его большим, уютным. Эта задача была, как в начале пути, так и сейчас остается. Хотим также распространить на другие регионы. Нужно назваться громко - работаем над ребрендигом. Также формируем хороший коллектив и учим кадры", - говорит женщина.

Своим видением на развитие семейного бизнеса делится и Игнат. Он тоже задумывается об открытии заведений в других городах, а возможно, и за рубежом: "А в будущем, когда это будет хороший ресторан, хочу поехать во Францию, - говорит Игнат Семенко, - Выучиться классической кухни и стать хорошим поваром, не только сушистом, и развивать наш ресторан - сделать его с монокухнею, а действительно классическим рестораном с японской кухней в придачу".

На открытие кофейни надо около 500 000 гривен. Надо найти помещение в центре города, сделать уютный ремонт, закупить оборудование для кухни и зала. Отдельно стоит работать с персоналом, чтобы создать приветливую атмосферу в заведении. Меню можно сформировать из предпочтений друзей и клиентов.

Радио Свобода
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Переселенцы рассказали, как открыли суши-студию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 21106
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
11
 Просмотров: 19713
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию 3 Просмотров: 17983
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением Просмотров: 11565
Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи
Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи Просмотров: 11169
Переселенцы
Переселенцы собирают фото "невидимых избирателей" для депутатов
Переселенцы собирают фото "невидимых избирателей" для депутатов
6
 Просмотров: 1980
Рассказали, сколько переселенцев обеспечили собственным жильем
Рассказали, сколько переселенцев обеспечили собственным жильем Просмотров: 972
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
5
 Просмотров: 558
Переселенцы из Крыма делают 20 видов крафтовой сыров
Переселенцы из Крыма делают 20 видов крафтовой сыров
5
 Просмотров: 378
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
3
 Просмотров: 1386
Больше всего комментируют
10
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
5
"Где план победы?" - речь Зеленского критически оценили
3
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
3
Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде
1
Отсутствие решения Кабмина о снижении цены газа для Луганской ТЭС поставит под угрозу энергообеспечение области - Сурай
Голосов: 1829
Голосование Прийнятные ли условия кредитования для переселенцев у 20 % годовых?
  • Так, по новым условиям можно взять кредит
  • Да, но придется во всем себе отказать
  • С такими условиями есть риск влезть в долги
  • Нет, потому что нет стабильного дохода
  • Не буду брать кредит за большой процент
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua