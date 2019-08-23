Переселенцы рассказали, как открыли суши-студию

Фото: radiosvoboda.org

Переехать в Запорожье и реализовать давнюю мечту о собственном деле. Такая история семьи Семенко, которая летом 2014- го покинула Донецк, где проживала более десяти лет.

В 2017 году семья основала собственное заведение - "Авторскую студию суши". Сейчас в заведении работает трое из четырех членов семьи Семенко, пишут на сайте "Радио Свобода"

"Лет мне 10 было. Меня отец привел в ресторан. Он сел за стол, компания - взрослые. Мне было неинтересно. И был такой же суши-бар. Я сел за него: присматривался ко всему, что делают сушисты. Затем подали - попробовал, и мне очень понравилось. И все последующие разы, когда приходили, я всегда садился за суши-бар, и мне нравилось наблюдать, и всегда хотелось попробовать себя в этом", - Игнат Семенко вспоминает, как у него появился интерес к ресторанному делу.

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Сейчас юноша и сам работает на собственном суши-баре "Авторской студии суши" в Запорожье. Рассказывает, что два года назад, когда студия только открылась, ему, несмотря на опыт работы в других учреждениях, было немного страшно начинать работать под руководством опытного шеф-повара.

"Такого опыта работы у меня до этого не было. С таким шеф-поваром, конечно, было немного страшно начинать. Сначала не очень получалось что-то, а потом набрал форму. Все получилось. Сейчас уже вдвоем с поваром ведем предприятие", - делится Игнат.

Автор: radiosvoboda.org Суши-студия семейное дело, там работают трое из четырех членов семьи Семенко

А сейчас гордится совместными с родителями результатами развития студии: "Интересно просто смотреть обзоры других заведений. Это дает понимание, что мы намного лучше".

Семья Семенко приехала в Запорожье в начале лета 2014 года. В начале планировали переждать в городе, пока ситуация на востоке успокоится, вспоминает Наталья Семенко. И добавляет, что даже не представляли, что придется остаться на малой родине мужа.

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"Мы выехали из Донецка в июне 2014-го года сразу, как только старший ребенок получил свидетельство об окончании 9 класса. В тот день мы сели (в машину - ред.) И начали движение к своему второму дому, потому что муж запорожский. Мы не совсем донецкие - просто жили и работали там. Собрались и поехали, но не надолго - на 2 месяца переждать, на каникулы, переждать, посмотреть. То, что мы уже не вернемся в Донецк, нам еще в июне было не понятно. Единственное, что поддерживало нас тогда, это то, что город родной", - рассказывает Наталья.

Автор: radiosvoboda.org Семья хочет провести ребрендинг студии и открыть сеть ресторанов

Именно в Запорожье семья решилась воплотить давнюю мечту главы семьи, Вадима, о собственном заведение. Впрочем, к такому решению семья пришла не сразу после переезда в Запорожье:

"Муж остался в компании "Морской дом", в которой мы работали ... Еще два года он работал в другом регионе как региональный менеджер компании. Семья на разрыв. Переехать нам с детьми не представляется возможным. Семья порознь - тоже так не должно быть. И тогда он все чаще и чаще стал думать, что все же свое - это хорошо, - вспоминает женщина. - Наверное, его вера, моя поддержка и необходимость что-то делать - это было главным нашим движущим компонентом. Сейчас, когда мы возвращаемся мыслями на два года назад - нашей студии два года - то, наверное, решиться пройти тот путь снова все мы не смогли бы".

Автор: radiosvoboda.org Игнат работает на суши-баре

Двери "Авторской студии суши" семьи Семенко открылись в 2017 году. Японская кухня была выбрана не случайно, ведь Вадим и Наталья имели многолетний опыт работы в сфере поставок ресторанного бизнеса.

"Лет 7 как муж об этом задумываться начал. И уже сложившиеся обстоятельства в нашей семье, в нашей стране, нам не дали большого выбора - мы начали делать то, что понимали, что знали лучше всего. Когда жили и работали в Донецке, то это была сфера поставки продуктов в японские рестораны в том числе. Поэтому был багаж знаний, большой опыт работы, но мы не были рестораторами", - объясняет Наталья.

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Сейчас в студии задействовано трое из четырех членов семьи Семенко. Вадим управляет бизнесом, ведет бухгалтерию, и занимается вопросами снабжения, старший ребенок в семье, Игнат, работает на суши-баре и кухне заведения. А вот Натали пришлось стать настоящим универсалом - она ​​занимается как вопросами администрирования и доставки, так и ведет социальные сети учреждения.

Автор: radiosvoboda.org Ранее семья не занималась ресторанным бизнесом

"Без этого предприятия я уже не представляю своего существования. Даже не представляла, что это может быть настолько моим - нужным и таким вдохновляющим местом", - с улыбкой говорит Наталья Семенко.

Признается: несмотря на огромный опыт открывать собственное заведение в Запорожье было страшно; страх остается до сих пор, ведь общие экономические условия в стране для развития собственного бизнеса не слишком благоприятны. Но несмотря на это, семья Семенко думает о расширении и активном развитии учреждения.

Автор: radiosvoboda.org В Донецке занимались поставками в рыбные магазины и рестораны

"Самый минимум - расширить помещение и сделать его большим, уютным. Эта задача была, как в начале пути, так и сейчас остается. Хотим также распространить на другие регионы. Нужно назваться громко - работаем над ребрендигом. Также формируем хороший коллектив и учим кадры", - говорит женщина.

Своим видением на развитие семейного бизнеса делится и Игнат. Он тоже задумывается об открытии заведений в других городах, а возможно, и за рубежом: "А в будущем, когда это будет хороший ресторан, хочу поехать во Францию, - говорит Игнат Семенко, - Выучиться классической кухни и стать хорошим поваром, не только сушистом, и развивать наш ресторан - сделать его с монокухнею, а действительно классическим рестораном с японской кухней в придачу".

На открытие кофейни надо около 500 000 гривен. Надо найти помещение в центре города, сделать уютный ремонт, закупить оборудование для кухни и зала. Отдельно стоит работать с персоналом, чтобы создать приветливую атмосферу в заведении. Меню можно сформировать из предпочтений друзей и клиентов.