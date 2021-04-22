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четверг, 22 апреля 2021 10:46

35 млн человек стали свидетелями испытания ядерной бомбы

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35 млн человек стали свидетелями испытания ядерной бомбы
35 млн человек стали свидетелями испытания ядерной бомбы фото: wikipedia.org

22 апреля 1952 года состоялось испытание ядерной бомбы в штате Невада. 35 млн американцев стали свидетелями прямого репортажа с места испытаний.

Невадский испытательный полигон считается одним из самых больших в США, что существует с 1951 года. За время его существования осуществили 928 ядерных взрывов.

Полигон расположен на юге штата Невада в округе Най, в 105 км от Лас-Вегаса. Его территория разделена на 28 частей, на которых расположена тысяча зданий, две взлетно-посадочные полосы и 10 вертолетных площадок.

25 мая 1953 года на полигоне в Неваде в рамках операции Upshot-Khothole провели первый в истории выстрел артиллерийским ядерным снарядом Grable. Радиоактивное облако от выстрела заметили даже в Лос-Анджелесе.

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17 июля 1962 года Little Feller I стал последним взрывом в атмосфере на ядерном полигоне в Неваде.

Сейчас ядерные взрывы на полигоне не проводят. Администрация ежемесячно устраивает туры по территории, очередь на которые расписана на месяцы вперед. Посетителям не позволяют брать камеры, бинокли, мобильные телефоны и другую технику, а также запрещают брать камни из полигона на память.

Национальное управление ядерной безопасности США заявило об успешном проведении последнего испытания модернизированной атомной бомбы B61-12, которое произошло на полигоне Тонопа в штате Невада в 2015 году. Согласно международному соглашению о запрете ядерных взрывов, испытание проводили без боезаряда.

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Дата
22
апреля

35 млн человек стали свидетелями испытания ядерной бомбы

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