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четверг, 14 мая 2020 07:45

"Жене занесли инфекцию, начался сепсис"

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В Энергодаре Запорожской области 10 марта умерла новорожденная дочь 34-летней Елены и 32-летнего Святослава Наумичевых. Роженице делали кесарево сечение на восьмом месяце беременности.

После родов начались осложнения. Женщину перевезли в областную больницу. За жизнь Елены медики боролись 43 дня, но спасти ее не удалось.

Вскрытие показало, что ребенок задохнулся в утробе матери. А Елена умерла от расстройства функций жизненно важных органов и систем. Хотя родные утверждают, что проблем со здоровьем не имела. Женщину похоронили 24 апреля. С ней в могилу хотели положить новорожденную дочь. Но тело ребенка исчезло.

— Это была желанная и планируемая беременность. Очень ждали рождения первенца. Жена всю беременность хорошо себя чувствовала. Осложнений или угрозы не было, — рассказывает Святослав Наумычев. — В то утро все было, как обычно. Я пошел на работу. А жена — на курсы английского языка. Там ей внезапно стало плохо. Начались выделения. До роддома — 100 метров, Елена сразу туда пошла. Ее прокесарили. Мне сказали, что ребенок мертворожденный. А у жены после родов отказали почки. В тяжелом состоянии ее перевезли в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С тех пор Елене становилось только хуже. Когда мы с ней последний раз разговаривали по телефону, говорила, что все хорошо и ей должны останавливать кровотечение. Но в больнице говорят, что кровотечения не было.

На следующий день по настоянию родных женщину в тяжелом состоянии доставили санитарной авиацией в отделение реанимации и интенсивной терапии Запорожской областной больницы.

— Анализы отличались от энергодарских. Низкий гемоглобин свидетельствовал о кровопотере. Компьютерная томография показала, что у жены пробито легкое после подключения к аппарату искусственной вентиляции. Анализ — что во время кесарева занесли инфекцию, начался сепсис, — добавляет. — Ей удалили матку, селезенку, дважды чистили кишечник. Была на диализе, потому что почки не работали. За неделю до смерти началось отслоение сетчатки на глазах и она ослепла. Мы боролись 43 дня. Елена все время была в сознании. Поддерживали ее, как могли, и просили не сдаваться. Не жалели денег. Только по чекам ушло более 200 тысяч гривен. Ничего не помогло. А тогда еще и шокировали новостью о пропаже тела ребенка. Было на вскрытии в области. Оттуда кто-то забрал его с справкой. Ее мне отдали, а тело в морг в Энергодаре не доехало. Одни говорят, мою дочь похоронили как биоматериал, вторые — что кремировали. Но никаких документов и записей нет. Кроме того, я не давал на это разрешения.

Святослав Наумичев обратился в полицию. Говорит, не хочет, чтобы еще кто-то пострадал от действий медиков. Следователи открыли уголовное производство в связи с профессиональной халатностью врачей, в результате которой умерла женщина.

Оценить действия медиков должна комиссия независимых экспертов, созданная департаментом здравоохранения Запорожской областной государственной администрации. Однако она начнет работу после карантина, говорит главврач Энергодарской специализированной медико-санитарной части Андрей Бредихин.

— Эту ситуацию тщательно проанализирует консилиум врачей. Комиссия сделает это после карантина, ориентировочно во второй половине мая, — говорит Бредихин.

Исчезновение тела ребенка в медучреждении не комментируют.

Автор: Анна БОВА
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Дата
14
мая

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