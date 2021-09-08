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четверг, 09 сентября 2021 07:50

"Сидим и ждем, пока привалит"

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В селе Зеленьков Тальновской громады Звенигородского района Черкасской области дома покрылись трещинами из-за грузовика. Этой проблеме уже шесть лет. Больше всего дома испортились во время ремонта трассы, говорят люди.

- Когда фура идет, в доме усидеть нельзя, - рассказывает 50-летний Николай Полищук. - Окна и стены трясутся. Когда делали трассу, каждый день все гудело. А вот начнут убирать кукурузу - со страхом ждем. В моем сарае трещина, рука проходит. Такая судьба ждет и дом. Уже весь в мелких расщелинах. Дымоход расходится. С односельчанами собирались и бастовали, когда фуры массово ходили. Но что возьмешь с водителей? Им сказали - они едут.

Ремонтировать дома людям не за что. Боятся, что со временем могут рухнуть.

- Грузовики с разгона летят по улице, чтобы заехать в гору, - говорит Татьяна Сокуренко, 79 лет. - Ремонтировать дом денег нет. Пенсии хватает на лекарства, и то не на все. Сидим и ждем, пока привалит. Не знаю, сегодня это случится или завтра. Трещины по дому расходятся и расходятся.

Люди просят власть поставить "лежачие полицейские" - чтобы фуры возле домов уменьшали скорость. При таких условиях с присутствием грузовиков готовы мириться, говорят.

- Живу в 10 метрах от дороги, - говорит 80-летний Виктор Сокуренко. - Дом трясет, как от землетрясения. Трещины не только в штукатурке, но и кирпичи полопались. Если бы сделали того "сонного милиционера" ​​с двух сторон. Чтобы водители потихоньку ехали. Мы улицей обращались к депутатам. Ответа нет.

Люди жалуются и на состояние дороги. Некоторые объезжает ее полями.

- Дорога такая, что машины переворачиваются, - рассказывает Роман, 38 лет. - Ходовую не успеваем делать. Два-три раза в год ремонтируем. Худшую часть проходим по полю, объезжая эти рвы. Резина вообще не выдерживает такого покрытия.

Местное руководство обвиняет предпринимателей, которые пускают транспорт со значительным перегрузкам.

- Это проблема не двух суток, - говорит администратор села Зеленьков Оксана Удачная. - Перегруженные зерновые машины пускают через села. Разрушается дорога. Следующей весной ее уже не будет. А значит, и сообщения с Зеленьковым. Решение должно быть с верхов приказом.

Чиновники Тальновской громады говорят - пока помочь проблеме не могут. Не уверены, что трещины на домах появились из-за крупногабаритного транспорта. Людям советуют самостоятельно сделать экспертизу повреждений.

- Я два дня был в Зеленькове и не видел там тяжеловозов, - говорит заместитель городского головы Александр Маринченко. - Трещины на домах есть. Но когда они появились - вчера, 10, 20 лет назад? Я беду людей понимаю. Однако они сначала должны сделать экспертизы тех повреждений, чтобы выражать кому-то претензию.

Дорожных знаков, которые запрещали бы движение грузовиков, в селе нет. Ставить их чиновники не планируют. Иначе предприниматели не смогут возить хлеб.

Автор: Сергей РАДЧЕНКО
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