Приговоры убийцам Екатерины Гандзюк пересмотрят

Приговоры убийцам херсонской активистки 33-летней Екатерины Гандзюк - Сергею Торбину, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову пересмотрят.

Соответствующее заявление в апелляционный суд подал Дмитрий Ильченко. Он - адвокат председателя Херсонского областного совета 49-летнего Владислава Мангера, которого подозревали в заказе убийства активистки. В апреле Генпрокуратура изменила ему обвинения на "заказное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть".

Екатерина Гандзюк была советницей городского головы Херсона. 31 июля в прошлом году на нее напали возле ее дома. Неизвестный вылил на женщину литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% поверхности тела. После трех месяцев лечения умерла. Суд установил исполнителей преступления. Все признали свою вину. Покровский районный суд Днепропетровской области дал шесть с половиной лет тюрьмы Сергею Торбину. Васяновича и Вишневского приговорили к четырем годам, Виктора Горбунова - к трем.

- Считаем этот приговор слишком мягким, - говорит 31-летний Дмитрий Ильченко. - Ко всему, родственники убитой, в частности отец, не имели права заключать соглашение с обвиняемыми о признании вины.