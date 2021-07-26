 
Ексклюзивы
1/5
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 450
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 1665
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
38 Просмотров: 1134
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1458
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 3834
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 324
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9819
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 432
Фото
Все фото
5
35
4
7
3
СБУ ликвидировала мощную пророссийскую ботоферму
СБУ ликвидировала мощную пророссийскую ботоферму
Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение
Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение
Алкоголь и наркотики: в Киеве отличились сразу два маршрутчика
Алкоголь и наркотики: в Киеве отличились сразу два маршрутчика
Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой
Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой
Труп пропавшего бизнесмена и его убийцу искали почти 20 лет
Труп пропавшего бизнесмена и его убийцу искали почти 20 лет
Видео
Все видео
Владелец автосалона продал украденное BMW и держал в страхе потерпевшего
Владелец автосалона продал украденное BMW и держал в страхе потерпевшего
Убийства для развлечения: 19-летних приговорили к пожизненному
Убийства для развлечения: 19-летних приговорили к пожизненному
Танковые снаряды с полигона залетели в село и разорвались во дворах
Танковые снаряды с полигона залетели в село и разорвались во дворах
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео
Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 783
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1278
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 594
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1206
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 549
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
понедельник, 26 июля 2021 11:52

Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение
35

  Комментировать

Разрушенный мост, Западная Украина. Крупнейшая катастрофа за века
Фото: RFE/RL
Разрушена дорога, Западная Украина
Верховина, Ивано-Франковская область
Галич, Ивано-Франковская область, 25 июля 2008 года
Карта, на которой указано масштабы стихии

26 июля 2008 года Западная Украина потерпела масштабных наводнение. Стихия принесла ущерб на сумму 3-4 млрд грн.

"Это крупнейшая природная катастрофа в регионе за последние сто лет", - прокомментировал тогдашний первый вице-премьер-министр Александр Турчинов.

Стихийное бедствие произошло летом из-за интенсивных грозовых дождей. В результате наводнений вода в реках поднялась на 10 м. Уровни, которых достигала вода, вплоть вдвое превышали те, на которые рассчитаны дамбы и защитные сооружения.

Преимущественно пострадали территории Карпатских гор, Прикарпатье и Закарпатье. Также очень повредило населенные пункты в долинах крупных рек, имеющих истоки в Карпатах, например Днестр и Прут.

31 июля Верховная Рада Украины на 90 дней объявила шесть областей Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская и Винницкая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты оценили ущерб от наводнения на Закарпатье

После пика наводнения, 28 июля, на территории Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей от подтоплений потерпели 40,6 жилых домов и 33,8 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных и 561 пешеходных мостов, размыто 680,61 км автомобильных дорог. Из-за стихии остались обесточены более 300 населенных пунктов. Погибло от стихии 30 человек, из них шестеро детей. Работники МЧС спасли более 1,2 тыс. человек, эвакуировали 1,5 тыс., а отселили почти 7 тыс.

Кроме Западной Украины пострадали от наводнения соседние регионы Молдовы, Румынии, Словакии.

Украинские экологи установили, что массовые вырубки лесов в Карпатах привели к наводнению. Леса могли бы отобрать значительную часть дождевой воды.

Для ликвидации последствий стихии в пяти западных областях Верховная Рада выделила 5 млрд грн на помощь и восстановление разрушенного стихией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аномальное наводнение затопило целый городок в Австрии

К этой стихии в июне 1969 года на Прикарпатье произошла ужасная естественная катастрофа: уровень Днестра поднялся на 7 м.

"Реки затопили города. Сильно пострадал Ивано-Франковск. Во время паводка на Быстрицы Солотвинской уровень воды достигал семи метров. Скорость течения была 20 м/с", - рассказывал о стихии "Циклон".

После этого наводнения построили дамбу, чтобы защитить жилые микрорайоны.

В июне 2020 году на западе Украины прошло стихийное бедствие, повлекшее повышение рек, в частности, Днестра, Прута, Черемошев, Быстрицы. Наводнение произошло из-за интенсивных грозовых дождей.

Пик паводка пришелся на 23-27 июня, его считают крупнейшим в истории Западной Украины за последние 60 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение

Самое читаемое
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 Просмотров: 21879
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 13995
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры Просмотров: 11358
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 11295
&quot;Не тяни трусы на бедра, как Каменских&quot; - Никитюк раскритиковали за фото в бикини
"Не тяни трусы на бедра, как Каменских" - Никитюк раскритиковали за фото в бикини Просмотров: 7236
Происшествия
Владелец автосалона продал украденное BMW и держал в страхе потерпевшего
Владелец автосалона продал украденное BMW и держал в страхе потерпевшего
 Просмотров: 36
Мужчина зарубил сына, потому что мешал пить водку
Мужчина зарубил сына, потому что мешал пить водку Просмотров: 72
СБУ ликвидировала мощную пророссийскую ботоферму
СБУ ликвидировала мощную пророссийскую ботоферму
5
 Просмотров: 279
Мать бросила 12-месячного сына, потому что набрала кредитов на развлечения
Мать бросила 12-месячного сына, потому что набрала кредитов на развлечения Просмотров: 243
Судимый за изнасилование охотился на школьниц
Судимый за изнасилование охотился на школьниц Просмотров: 261
Больше всего комментируют
38
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
3
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
1
Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу
1
Хорошая кожа и лекарства от депрессии: почему полезно добавить мяту в рацион
1
Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе
Голосов: 1166
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть