Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение

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26 июля 2008 года Западная Украина потерпела масштабных наводнение. Стихия принесла ущерб на сумму 3-4 млрд грн.

"Это крупнейшая природная катастрофа в регионе за последние сто лет", - прокомментировал тогдашний первый вице-премьер-министр Александр Турчинов.

Стихийное бедствие произошло летом из-за интенсивных грозовых дождей. В результате наводнений вода в реках поднялась на 10 м. Уровни, которых достигала вода, вплоть вдвое превышали те, на которые рассчитаны дамбы и защитные сооружения.

Преимущественно пострадали территории Карпатских гор, Прикарпатье и Закарпатье. Также очень повредило населенные пункты в долинах крупных рек, имеющих истоки в Карпатах, например Днестр и Прут.

31 июля Верховная Рада Украины на 90 дней объявила шесть областей Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская и Винницкая.

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После пика наводнения, 28 июля, на территории Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей от подтоплений потерпели 40,6 жилых домов и 33,8 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных и 561 пешеходных мостов, размыто 680,61 км автомобильных дорог. Из-за стихии остались обесточены более 300 населенных пунктов. Погибло от стихии 30 человек, из них шестеро детей. Работники МЧС спасли более 1,2 тыс. человек, эвакуировали 1,5 тыс., а отселили почти 7 тыс.

Кроме Западной Украины пострадали от наводнения соседние регионы Молдовы, Румынии, Словакии.

Украинские экологи установили, что массовые вырубки лесов в Карпатах привели к наводнению. Леса могли бы отобрать значительную часть дождевой воды.

Для ликвидации последствий стихии в пяти западных областях Верховная Рада выделила 5 млрд грн на помощь и восстановление разрушенного стихией.

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К этой стихии в июне 1969 года на Прикарпатье произошла ужасная естественная катастрофа: уровень Днестра поднялся на 7 м.

"Реки затопили города. Сильно пострадал Ивано-Франковск. Во время паводка на Быстрицы Солотвинской уровень воды достигал семи метров. Скорость течения была 20 м/с", - рассказывал о стихии "Циклон".

После этого наводнения построили дамбу, чтобы защитить жилые микрорайоны.

В июне 2020 году на западе Украины прошло стихийное бедствие, повлекшее повышение рек, в частности, Днестра, Прута, Черемошев, Быстрицы. Наводнение произошло из-за интенсивных грозовых дождей. Пик паводка пришелся на 23-27 июня, его считают крупнейшим в истории Западной Украины за последние 60 лет.