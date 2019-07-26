Украинский самолет побил 20 мировых рекордов

Автор: hvylya.net Украинский самолет установил 21 мировой рекорд 26 июля

Украинский самолет АН-124 "Руслан" установил в одном полете сразу 21 мировой рекорд 26 июля 1985-го. В тот день он поднял груз массой 171 т на высоту почти 11 км. Таким образом, перекрыл результат американского самолета С-5А - 111 т на высоте 2 км.

Советское руководство желало иметь самолеты, которые бы давали преимущество над Западом. Проект построения такого самолета утвердили постановлением Совета министров СССР в 1966-м, пишет Express Online.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузовой самолет "Мрія" совершил первый коммерческий рейс

Его разрабатывали под кодовым названием "изделие 200" и планировали установить 4 двигателя. Впоследствии главный конструктор Олег Антонов изменил конструкцию самолета. Для проведения экспериментов в воздухе использовали 4 летучие лаборатории. Впервые его подняли в воздух 24 декабря 1982-го с аэродрома "Святошино" под Киевом. Впоследствии в СССР наладили серийное производство.

В 1987-м Ан-124 установил очередной мировой рекорд, выполнив беспосадочный перелет длиной 20 тыс. км вдоль границ СССР за 25 ч. 30 мин. Взлетная масса самолета достигла рекордной величины - 455 т.

24 декабря 1982-го первый полет на киевском аэродроме "Святошино" совершил самый большой серийный грузовой самолет в мире Ан-124 "Руслан". Его построили в украинском конструкторском бюро имени Олега Антонова под руководством конструктора Виктора Толмачева. Над созданием сверхтяжелого самолета в Советском Союзе начали задумываться в 1960-х. Тогда между СССР и Соединенными Штатами начались ракетные гонки. Обе страны пытались сделать и испытать самую мощную ракету. Болезненным в Союзе был вопрос транспортировки на дальние расстояния нестандартных по габаритам частей межконтинентальных ракет. Именно так начались работы над проектами новых больших самолетов.