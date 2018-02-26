"Лечился от расстройств психики. Сделал четыре явки с повинной"

 
Ексклюзивы
1/5
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
Просмотров: 1494
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 9990
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 846
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3303
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1539
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
Просмотров: 648
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Просмотров: 8037
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Просмотров: 2592
"Для них это катастрофа"- эксперт рассказал, как наказывать коррупционеров
"Для них это катастрофа"- эксперт рассказал, как наказывать коррупционеров
Просмотров: 3789
Историк опроверг заявление премьера Польши про "антисемита Хмельницкого"
Историк опроверг заявление премьера Польши про "антисемита Хмельницкого"
2 Просмотров: 2943
Фото
Все фото
3
2
3
6
2
Валентин Дорошенко расстрелял трех полицейских
Валентин Дорошенко расстрелял трех полицейских
Тело Ирины Ноздровской нашли в реке
Тело Ирины Ноздровской нашли в реке
&quot;Увидели три петли на дереве. Под ним — кучка косточек&quot;
"Увидели три петли на дереве. Под ним — кучка косточек"
Елену Зайцеву арестовали на два месяца
Елену Зайцеву арестовали на два месяца
Руководителя Киевоблэнерго задушили в собственном доме
Руководителя Киевоблэнерго задушили в собственном доме
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1476
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 4878
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 360
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5373
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4230
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 495
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
вторник, 27 февраля 2018 07:00

"Лечился от расстройств психики. Сделал четыре явки с повинной"

  Комментировать
 

— Отец пока будет жить и дышать, будет бороться за свою невиновность. Я тоже, — говорит 37-летняя Татьяна Панасенко, дочь пожизненно осужденного львовянина Владимира Панасенко, 58 лет.

11 лет и три месяца сидит в винницкой тюрьме. Мужчину признали виновным в организации покушения на генерального директора львовского предприятия "Рынок "Шувар" 48-летнего Романа Федишина. Его автомобиль взорвался 26 октября 2006-го. Получил легкие телесные повреждения. От ранений умерла лицеистка 14-летняя Мария Куцинда, которая проходила мимо. Кроме Панасенко к 12 годам лишения свободы приговорили посредника Александра Рудого, 47 лет. Исполнителей — 42-летнего Александра Егорушкина — к 14 годам, Александра Машевского — к 12. Его разыскивали семь лет.

Адвокаты обратились в Апелляционный суд Винницкой области относительно условно-досрочного освобождения Панасенко. Ссылались на Европейскую конвенцию по правам человека, практики ЕСПЧ и Конституции Украины. Суд иск не удовлетворил.

— Отец был старшим администратором рынка "Шувар". Мать — соучредитель. Бизнес начинали вместе с Федишиным и несколькими партнерами в 1990-х. Когда взорвался автомобиль Романа Степановича, папа был в спортзале. Сразу поехал к нему. Посадил в "скорую" и следовал за ней до больницы. Оплатил услуги медиков, — рассказывает Татьяна Панасенко.

20 ноября 2006 года во львовской психиатрической больнице задержали посредника покушения — Александра Рудого.

— Лечился от расстройств психики — следствие алкоголизма. Сделал в милицию четыре явки с повинной. В первой сознался, что Роман Федишин заказал взрыв автомобиля, чтобы поднять свой политический рейтинг. На то время был депутатом Львовского горсовета. Во второй, что его заказал мужчина по фамилии Бокало. В третьей добавил фамилию Панасенко. В четвертый раз оставил только отцову. Суд взял во внимание последнее признание, — продолжает. — На суде Рудой заявил, что оговорил отца под пытками. Но это не учли.

"Поскольку Панасенко с 11 до 12 часов 26 октября 2006 года постоянно не находился в поле зрения работников предприятия "Шувар", то в это время мог передать деньги Рудому", — сказано в приговоре коллегии судей.

Мотивом покушения назвали контроль над рынком Шувар и неприязненные отношения Панасенко с Федишиным.

— Роман Федишин говорил полицейским, что с отцом у него нормальные рабочие отношения — до задержания Рудого. Вместе ходили на собрания участников общества, подыскивали участок для строительства коттеджей, — добавляет Татьяна. — Во время досудебного следствия к нам на улице подошел незнакомец. Приказал сидеть тихо. Следили за нашими адвокатами, прослушивали их телефоны. В 2007 году нам сожгли машину под домом. Мама теперь живет от свидания до свидания. Ездит к папе каждые два месяца. Готовит передачи. Бабушка так и не дождалась его. Умерла 1 февраля 2018-го. Ей было 89 лет. За время заключения женился мой брат Александр. У него родился сын, который не знает дедушку. Дочь моя в последний раз его видела в 2 года, сейчас ей 13.

— Это дело уникально. Единственное доказательство вины Панасенко — явка с повинной Александра Рудого. Но он написал их четыре, все имеют одинаковую юридическую силу, — говорит правозащитник Андрей Диденко, 50 лет. — Даже если допустить, что Панасенко причастен к покушению на Федишина, никак не может идти речь о пожизненном заключении. Для такого приговора должно было бы быть преднамеренное убийство минимум двух или больше лиц.

— Нет никаких доказательств по этому делу. Приговор основывается на показаниях одного свидетеля — Александра Рудого, который на суде назвал другого заказчика. Объяснил, что это не было покушение на убийство, а попытка запугать Федишина, чтобы тот изменил кадровую политику, — говорит правозащитник 49-летний Олег Левицкий. — Также Рудой сознался, что его истязали. Четыре явки с повинной писал по требованию следователей. Даже если бы на суде он продолжил обвинять Панасенко, последнего все равно должны были бы отпустить из-за нехватки доказательств. Но вынесли пожизненный приговор.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Лечился от расстройств психики. Сделал четыре явки с повинной"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

В Бабьем Яру расстреляли украинских националистов

"По-хорошему завидую украинцам": кем был Борис Немцов в глазах близких

Пизанскую башню реставрировали по ночам

Самое читаемое
Жители Донецка показали будни оккупированного города
Жители Донецка показали будни оккупированного города
20
 4 Просмотров: 113177
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
12
 1 Просмотров: 85705
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
9
 4 Просмотров: 57999
В сеть выложили фото разрушенного донецкого вокзала
В сеть выложили фото разрушенного донецкого вокзала
8
 4 Просмотров: 41240
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
10
 Просмотров: 38047
Больше всего комментируют
30
Кремль не справится с Крымом - Кравчук
13
Британский министр рассказал, когда Путин принял решение оккупировать Крым
11
Выборы в России: полицейские пишут на заборах фамилию "Путин"
9
Показали фото погибших на Донбассе снайпера "Деда" и разведчика Сербина
5
Пушечное мясо: в частной армии "Вагнера" служит группа украинцев
Голосов: 1607
Голосование Кто выиграет УПЛ 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть