"Лечился от расстройств психики. Сделал четыре явки с повинной"

— Отец пока будет жить и дышать, будет бороться за свою невиновность. Я тоже, — говорит 37-летняя Татьяна Панасенко, дочь пожизненно осужденного львовянина Владимира Панасенко, 58 лет.

11 лет и три месяца сидит в винницкой тюрьме. Мужчину признали виновным в организации покушения на генерального директора львовского предприятия "Рынок "Шувар" 48-летнего Романа Федишина. Его автомобиль взорвался 26 октября 2006-го. Получил легкие телесные повреждения. От ранений умерла лицеистка 14-летняя Мария Куцинда, которая проходила мимо. Кроме Панасенко к 12 годам лишения свободы приговорили посредника Александра Рудого, 47 лет. Исполнителей — 42-летнего Александра Егорушкина — к 14 годам, Александра Машевского — к 12. Его разыскивали семь лет.

Адвокаты обратились в Апелляционный суд Винницкой области относительно условно-досрочного освобождения Панасенко. Ссылались на Европейскую конвенцию по правам человека, практики ЕСПЧ и Конституции Украины. Суд иск не удовлетворил.

— Отец был старшим администратором рынка "Шувар". Мать — соучредитель. Бизнес начинали вместе с Федишиным и несколькими партнерами в 1990-х. Когда взорвался автомобиль Романа Степановича, папа был в спортзале. Сразу поехал к нему. Посадил в "скорую" и следовал за ней до больницы. Оплатил услуги медиков, — рассказывает Татьяна Панасенко.

20 ноября 2006 года во львовской психиатрической больнице задержали посредника покушения — Александра Рудого.

— Лечился от расстройств психики — следствие алкоголизма. Сделал в милицию четыре явки с повинной. В первой сознался, что Роман Федишин заказал взрыв автомобиля, чтобы поднять свой политический рейтинг. На то время был депутатом Львовского горсовета. Во второй, что его заказал мужчина по фамилии Бокало. В третьей добавил фамилию Панасенко. В четвертый раз оставил только отцову. Суд взял во внимание последнее признание, — продолжает. — На суде Рудой заявил, что оговорил отца под пытками. Но это не учли.

"Поскольку Панасенко с 11 до 12 часов 26 октября 2006 года постоянно не находился в поле зрения работников предприятия "Шувар", то в это время мог передать деньги Рудому", — сказано в приговоре коллегии судей.

Мотивом покушения назвали контроль над рынком Шувар и неприязненные отношения Панасенко с Федишиным.

— Роман Федишин говорил полицейским, что с отцом у него нормальные рабочие отношения — до задержания Рудого. Вместе ходили на собрания участников общества, подыскивали участок для строительства коттеджей, — добавляет Татьяна. — Во время досудебного следствия к нам на улице подошел незнакомец. Приказал сидеть тихо. Следили за нашими адвокатами, прослушивали их телефоны. В 2007 году нам сожгли машину под домом. Мама теперь живет от свидания до свидания. Ездит к папе каждые два месяца. Готовит передачи. Бабушка так и не дождалась его. Умерла 1 февраля 2018-го. Ей было 89 лет. За время заключения женился мой брат Александр. У него родился сын, который не знает дедушку. Дочь моя в последний раз его видела в 2 года, сейчас ей 13.

— Это дело уникально. Единственное доказательство вины Панасенко — явка с повинной Александра Рудого. Но он написал их четыре, все имеют одинаковую юридическую силу, — говорит правозащитник Андрей Диденко, 50 лет. — Даже если допустить, что Панасенко причастен к покушению на Федишина, никак не может идти речь о пожизненном заключении. Для такого приговора должно было бы быть преднамеренное убийство минимум двух или больше лиц.

— Нет никаких доказательств по этому делу. Приговор основывается на показаниях одного свидетеля — Александра Рудого, который на суде назвал другого заказчика. Объяснил, что это не было покушение на убийство, а попытка запугать Федишина, чтобы тот изменил кадровую политику, — говорит правозащитник 49-летний Олег Левицкий. — Также Рудой сознался, что его истязали. Четыре явки с повинной писал по требованию следователей. Даже если бы на суде он продолжил обвинять Панасенко, последнего все равно должны были бы отпустить из-за нехватки доказательств. Но вынесли пожизненный приговор.