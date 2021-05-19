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четверг, 20 мая 2021 07:50

"Еще две секунды - и я бы уже не мучилась. Но мне помешали"

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В поселке Ерки Звенигородского района Черкасской области двое полицейских спасли 90-летнюю Розалию Селецкую. Женщина хотела утопиться в местной реке Гнилой Тикич.

- Нас вызвали люди, которые отдыхали на берегу, - рассказывает капитан полиции Анатолий Лимаренко, 40 лет. - Когда приехали с напарником, увидели пожилую женщину возле воды. Кричала, что ей надоело так жить. Убедили, чтобы не делала дурного. Отвезли домой. Еще там минут 40 говорили.

Розалия Селецкая работала на местной бойне. Со старшей дочерью живет на первом этаже старой многоквартирной двухэтажки. Приезжаем к ней с полицейскими. Те захотели навестить женщину и передать пакет продуктов. Во дворе встречаю соседку.

- Видела Розу несколько минут назад, - говорит по-русски, называется Галиной. - Спрашиваю, зачем такое учудила? А она начала жаловаться на дочерей. Говорит, не ухаживают за ней. Одна из них сейчас пьяная спит. Постоянно тянет из нее деньги. Роза все равно ее жалеет. У младшей Тани проблемы с психикой. Живет за счет пенсии по инвалидности.

Полицейские стучат в квартиру Селецкой. Двери перекошены и давно не крашены. Женщина позволяет зайти.

В нос ударяет запах. В доме грязно. На подоконнике в коридоре лежит начатая пачка дешевых сигарет - старшей дочери. В гостевой комнате на столе стоит грязная закопченная кастрюля. Рядом аккуратно застеленная кровать, на которой спит кот хозяйки. Розалия Антоновна на костылях выходит из квартиры и направляется к скамейке во дворе. 10 м преодолевает более чем за 3 мин.

- Редко выхожу на улицу, - говорит Розалия Селецкая. - Второй год, как на ноги тяжело становиться. Я уже измучилась. У одной дочери больная голова, вторая к алкоголю слабая. Первая украла у меня документы на квартиру, паспорт и пенсионную карточку. Искала деньги, но не смогла найти. А я в это время спала и не слышала ничего. Это произошло за день до Пасхи.

-Из-за обиды на дочерей Селецкая решила свести счеты с жизнью. От ее дома к водоему чуть больше километра. Шла туда 2,5 ч.

- Такая обида взяла, не могу передать, - плачет Розалия Антоновна. - Мне не от кого помощи ждать. Не могу ни убрать, ни есть сварить, ни даже носки надеть. Сама себе предоставлена. Из последних сил шла к реке. Искала место, где глубже. Но мне помешали. Я до сих пор на них сердитая. Еще 2 секунды - и я бы уже не мучилась. Если бы были ходячие ноги, то не было бы ни к кому претензий.

Мать хотела привлечь к себе внимание и не собиралась топиться, считает дочь Татьяна Шепель, 42 года.

- У меня диагноз "депрессия", - рассказывает Татьяна. Подходит, когда мать жалуется на нее полицейским. Имеет свою квартиру в этом же доме. - Поэтому меня не берут никуда на работу. Просила помощи у людей. Поступок матери, я считаю, наиграный. Люди у меня спрашивали об этом, но я ничего не знаю. Когда ее привезли домой, я проходила здесь. Сказали, что никаких объяснений от меня не надо. Так я и пошла помогать знакомым сажать цветы.

Розалия Селецкая имеет нескольких внуков. Те к ней не приезжают. Что случилось с ее мужем, соседи не знают. После попытки самоубийства Селецкую должны забрать в дом престарелых. Ее старшую дочь отвезли в город Смела лечить от алкоголизма.

Автор: Сергей РАДЧЕНКО
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