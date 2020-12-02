"Девушку мельком видела, мужчину хорошо запомнила"

Двух уличных воров поймали обманутые люди в Черкассах. Узнали их по записям с камер видеонаблюдения в салоне красоты. Там они украли телефон работницы 19 ноября.

- Когда у моей жены украли телефон, я из записей видео сделал фото. На них видно лицо воров. Выложил в фейсбук, - рассказывает 47-летний Дмитрий Шакин. - 23 ноября в салон зашел мужчина, которого несколько недель тому назад тоже ограбили. Просил сообщить, если что-то известно о тех двоих. А через полчаса забегает обратно и говорит, что видел на улице. С моей женой догнали их. Держали до приезда полиции.

Задержанные хотели договориться, чтобы их отпустили.

- Полиция ехала минут 10-15, - продолжает Шакин. - В это время парочка пыталась убежать. Обещали жене, что отдадут украденный телефон, если мирно разойдутся.

Задержанного мужчину узнала и местная продавщица Татьяна Форманюк, 41 год. Утверждает, он забрал у нее 16 тыс. грн.

- В тот день должна была отдать выручку за товар, - рассказывает Татьяна. - Ко мне подошла эта пара. Начали расспрашивать. Кошелек по неосторожности положила на стул. Пока я отвернулась, уже никого не было. Девушку я мельком видела, а мужчину хорошо запомнила. Когда увидела его фото в интернете - узнала.

Татьяна самостоятельно воспитывает 12-летнюю дочь. Чтобы погасить долг перед владельцем, взяла кредит.

- Заняла в нескольких банках, - говорит Татьяна Форманюк. - Через два дня после кражи у меня был день рождения. Слезно просила, чтобы дарили деньги. В украденном кошельке были и мои банковские карточки. Которые сразу же заблокировала. Но воры пытались рассчитаться ими за покупки. Видеокамеры их зафиксировали.

Задержанную пару допросили и отпустили. Впоследствии мужчину объявили в розыск. 26 ноября задержали на вокзале, когда собирался бежать во Львов.

- В преступлениях супруги не признаются. Их причастность к кражам проверяем, - говорит участковый офицер полиции Александр Петренко.