60 семей живут в квартирах-призраках

В городе Борщев Тернопольской области на ул. Степана Бандеры, 85, люди живут в пятиэтажке, возведенной в 1979 году. Дом в аварийном состоянии. Отселить жителей городские власти не могут. Потому что из 100 квартир на балансе мэрии значатся 40. Остальные не введены в эксплуатацию.

- Живу здесь 32 года. Все квартиры приватизированы, - говорит жительница Наталья Белюх, 46 лет. - Здание в ужасном состоянии. Когда искали, кто нам помог бы с ремонтом или отселением, выяснилось, что ответственного за часть дома нету.

Дом аварийный. Люди боятся, что в любой момент может рухнуть.

- Ремонты проводятся. Но их можно назвать косметическими. Существенно ситуацию не меняют. У нас есть квартиры, в которых страшно жить. Пошли трещины. Люди оттуда должны были съехать. В моей квартире тоже не лучшая ситуация, - добавляет Наталья Белюх.

Разобраться в проблеме пытается и жительница дома Мария Ильчук, 58 лет. Подала запрос в архив.

- Хочу выяснить, куда из бумаг делись 60 квартир. Требую решения по приватизации, о получении ордеров на квартиры. Дом строили несколькими очередями. Сначала три подъезда коммунальных квартир, которые взял на баланс горсовет, - рассказывает Мария Ильчук. - Через несколько лет к ним прицепили еще четыре подъезда кооперативных. Заказчиком якобы была областная администрация. Планировали заселить туда людей, которые потеряли дома. Подробностей о них не знаю. К нам они так и не попали.

- Документы не могли исчезнуть. Где-то должны быть. Ищем, - говорит председатель Борщевского городского совета Игорь Чопик, 59 лет.

- В строительстве был задействован кооператив, - говорит адвокат 34-летний Богдан Будзик. - Посоветовал бы разматывать этот клубок с самого начала. Выяснить, кто входил в состав кооператива, кто застройщик, где проектная документация. Где-то есть пробел, о котором никто не знает. Или что-то недоговаривает.

В мэрии людям сказали, что заниматься этим вопросом не будут.

- Мы лишь хотим знать - безопасно ли жить в этом доме. Можно ли его подремонтировать, - добавляет Наталья Белюх.