Зимой самые низкие цены на мини-тракторы

- Зимой спрос на технику падает, и магазины немного сбрасывают цены. Я выгодно купил себе сначала мотоблок, а потом мини-трактор, - говорит 55-летний Василий Прушинский из города Гнивань Винницкой области.

- Когда сократили на заводе, это была настоящая трагедия. Но знакомый подбил на обработку земли - и я теперь не жалею. Только это выгодно с техникой. Кроме своей земли, обрабатываю еще и людям. Имею хороший заработок. Через год пересел с мотоблока на трактор.

Современные мини-тракторы имеют выгодные технические характеристики. Работают экономно и выдерживают большие нагрузки.

- У моего трактора мощная коробка передач. Она удобнее и надежнее, чем мотоблок, - рассказывает. - Расстояние между колесами меняется в широком диапазоне. Поэтому удобно приспособить его к обработке междурядий. Когда выбирал трактор, обратил на это внимание, потому что такая возможность есть не у всех. За сеялкой и картофелекопалкой не ездил, заказал по телефону.

Мини-трактор с прицепом перевозит до 1,5 т грузов. По дороге едет со скоростью 20-25 км / ч.

- Все навесное оборудование доступно в широком ассортименте. Есть прицепы различной величины, формы и цвета. Каждый выбирает для своих нужд и на свой вкус, - говорит менеджер по продаже сельскохозяйственной техники 40-летний Василий Кеба из Винницы. - Мини-тракторы просты в использовании. Коробка передач имеет шесть скоростей вперед и две назад. Для контроля есть датчики температуры двигателя, давления смазочной системы. Предоставляем покупателям бесплатную консультацию по телефону и обеспечиваем выезд специалиста.

На технику дают гарантию 1 год. Можно заказать бесплатную доставку на дом и рассчитаться после получения. Привозят в течение дня.

Подробную информацию можно получить в магазине общества "Азимут" по адресу: г.Винница, ул. Брацлавская (Островского), 69, тел. 0 (67) 431 08 34.