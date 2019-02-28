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понедельник, 04 марта 2019 06:51

В марте "Санекс Septix" дарит новую скидку

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"Санекс Septix" — биосредство для переработки отходов выгребных ям, септиков и канализации.

"Санэкс Универсал" из серии "Санекс Septix" используют для быстрой очистки труб и профилактики. Главная особенность биопродукта в том, что он содержит более активные формы бактерий, которые способствуют получению максимально быстрого результата. Чистит всю протяженность внутренней поверхности трубы. Уничтожает неприятные запахи.

"Санекс Septix Clean" используют, чтобы помыть унитаз, ванну, раковину, душевую. Он вычищает плитку на полу и стенах. Средство хорошо справится и с жиром. Им моют кухонную плиту и вытяжку.

Биопродукт "Санэкс нейтрализатор плесени" избавляет от налета и плесени и предотвращает появление грибков в комнатах, ванной и подвале.

Все акционные биопродукты проводят санитарно-гигиеническую обработку помещений без химических веществ.

В марте акционной набор биопродуктов "Санекс Septix" можно получить по более низкой цене.

Канадские биопродукты можно заказать на сайте www.t-klio.dp.ua.

Начните весну с чистоты и без химии!

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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