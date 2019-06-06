"Урожай" реализует семена от европейских селекторов

- Успешное хозяйствование невозможно без использования качественных семян и эффективных средств защиты растений. Иначе нельзя достичь высокой урожайности, - говорит 35-летний Петр Писарев из города Самбор Львовской области. Мужчина имеет собственный интернет-магазин "Урожай".

- У нас большой ассортимент семян овощей, ягод, цветов, пряных растений, трав от европейских производителей. Их многолетние разработки, адаптированные к условиям Украины, являются залогом качества нашей продукции. Семена поставляют крупными партиями от селекционеров из Нидерландов, Германии и Франции. На предприятиях Украины их проверяют и фасуют.

Такая технология обеспечивает необходимые условия хранения и соответствующую маркировку с датами годности.

- Мы также предлагаем весовые семена, саженцы растений и луковицы цветов. Работаем оптом и в розницу, быстро отправляем товар почтой по всей Украине. У нас самые доступные цены. Вся продукция непосредственно от производителя. Для постоянных и оптовых покупателей предоставляем скидки.

Заказ присылают в течение двух суток.

- Мы профессионально консультируем по вопросам выращивания продукции и применения приобретенных смесей. Советуем, какие биопрепараты безопасны для растений и по какой технологии их следует использовать.

Оплачивать заказ можно в любой удобной для покупателя форме. Или предоплата на карту, или при получении товара на почте.

- Мы не устанавливаем минимальный заказ, можно покупать на любую сумму. Работаем официально и прозрачно. Гарантируем качество продукции, сертификацию и соблюдение обязательных требований транспортировки и хранения, - говорит Петр Писарев.

Интернет-магазин "Урожай"

0 (73) 325 27 07, 0 (50) 875 12 50

www.urozhaj.com.ua/brendi/