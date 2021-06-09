"Санекс Septix" очищает септики в дождливую погоду

Дожди и холод не заканчиваются, выгребная яма наполняется чуть ли не ежедневно, вонь из нее слышно почти на всю округу. Каждый владелец частного дома знает о таких неприятностях. Но не те, кто регулярно применяет биосредства "Санекс Septix" канадского производства. Они содержат бактерии, перерабатывающие всю органику, даже в переполненной яме.

Плесень в доме - еще одна надоедливая проблема. Нередко из-за нее приходится делать ремонт и удалять налет сильными химическими средствами. Но у "Санекс Septix" есть свои методы борьбы с плесенью - продукт "Нейтрализатор плесени". Он эффективен, потому что глубоко проникает в обрабатываемый материал, уничтожает грибок и предотвращает его образование. Также поможет избавиться от плесени в межплиточных швах в ванной комнате, вокруг самой ванны, в оконных рамах и по всему дому.

А средство "Активатор компоста" поможет получить нужное удобрение для огорода. Оно ускоряет разложение органических отходов. Справится с листьями, травой и другой луговой органикой, а также с остатками овощей.

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