Подольские хризантемы цветут до морозов

- Выбрала пушистые кусты хризантем, а они погорели. Выставила их в горшках на веранду и растения головы опустили. Затем листья покрылись пятнами и засохли. А я так старалась защитить их от сквозняков. Закрыла форточки, выставила на солнце и часто поливала, - рассказывает Евдокия Маслюк, 55 лет, из села Залужное Локачинского района Волынской области.

- Хризантемы в горшке не требуют особого ухода, но нужно следить за температурой воздуха. В духоте они начинают чахнуть и вянуть на глазах, - говорит 31-летняя Ирина Москаленко, мастер по озеленению предприятия "Киевзеленстрой". - Мы отказались от голландских хризантем, потому что вымерзают. Теперь высаживаем в основном подольские. Те лучше приживаются.

Эти хризантемы цветут до морозов. Их можно оставить в горшке или пересадить в цветник.

- Легче посадить в цветник или на клумбу, чем экспериментировать над растениями. Например, стебли срезают, пересаживают в больший горшок и ставят в комнате. Вносят удобрение и ждут возрождения. Растение действительно после перерыва пустит ростки и зацветет. Но такой метод истощает куст. Ему нужен период покоя. Иначе не будет надежды на весеннее восстановление и дальнейший рост.

Осенью хризантемы периодически подпитывает калием и фосфором для пышного цветения. Отцвевшие цветы срывает для нарастания бутонов. Если их уже нет, а стебли клонятся по сторонам, надо переводить растение на зимовку. Обрезать ветви на высоте 10 см над землей. Иначе весной хризантема переродится в куст без цвета. Надо засыпать опилками и сухими листьями для утепления. Или можно пересадить обрезанные кусты в горшки и поставить в темное прохладное место. Весной хризантема должна выпустить новые побеги.

- Не надо ничем накрывать горшок. Это вызовет появление грибков, - добавляет Москаленко.

Хризантемы в горшках не годятся для размножения. Они гибриды и не способны давать потомство.

Земля в горшке должна быть влажная, но не закисшая

- Хризантемы надо выбирать по листьям. Если они подсохшие и куст подчищенный - с него толку не будет, - говорит Ирина Москаленко. - Завянут еще до пересадки в цветник. Тогда уж чем его ни подливай, растение не оживет.

Куст должен быть здоровый, крепкий. Листья без желтых пятен, зеленые, не вялые. Земля в горшке - влажная, но не закисшая. Если куст держит форму, а стебли прочные - большой плюс. Наличие цветов является доказательством правдивости именно этого сорта. Если имеет увядший цвет, то это ранний сорт, который быстро отцветает. Он первый начинает готовиться к зиме.