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понедельник, 01 июля 2019 00:35

Многолетнюю гвоздику сажают в середине лета

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- Гвоздику травянку люблю за неприхотливость. Отцветет, и нет мороки. Потому что есть такие, что все лето надо обрывать отцветшие цветки, - рассказывает Любовь Штурмак, 34 года, заведующий лабораторией цветоводства Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодежи.

Гвоздика травянка неприхотлива к составу почвы. Только она должна быть рыхлой, потому что растение погибает от застоя воды. Растет на одном месте пять-шесть лет. Кусты имеют восковой налет, поэтому устойчивы к засухе и болезням. Чтобы гвоздика дольше цвела, удобряет раствором минеральных удобрений раз в месяц. Перегной не подходит, потому что может обжечь деликатные корни. На участке имеет множество сортов этого цветка. Например, сорт Бриллиант бордового цвета, Альбус - белый, Торонто и Конфетти - белые с красной серединкой, розовые Флэшинг Лайт и Искорка.

Растение красивое даже после цветения. Тогда на побегах образуются серебристые зерна, которые тоже украшают клумбу.

- Гвоздику травянку не очень люблю. В цветнике она, конечно, красивая. Но ее в букет не срежешь, а только из окна любоваться. Поэтому я сею вид Шабо. У нее такие пышные цветки, которые до самого стебля гнутся, - говорит Нина Микитюк, 38 лет, из города Лохвица Полтавской области. - Растение зацветает через 150 дней после посева, поэтому сею его еще в феврале.

Гвоздика вырастает 30-50 см с серо-зелеными листьями.

- Из сортов гвоздики Шабо мне полюбилась розовая Аврора, нежно-розовая Ля Франс, лиловая Микадо, белая Жанна Дионис и конечно же Мари Шабо. У нее желтый цветок с вкраплением серого цвета.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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