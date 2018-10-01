Лучше всего хранится свекла средней величины

— В этом году погода заставила раньше выкопать столовую свеклу, — говорит Антонина Черевичная, 50 лет, из поселка городского типа Кегичевка Харьковской области. — От холода становится лыковым и полосатым.

Лучше всего хранится средняя свекла диаметром 8–10 см. Такие корнеплоды остаются твердыми и сочными. Лежат около восьми месяцев, до следующего урожая.

Выращивает сорта Дий, Витал и Бордо харьковский. Все выведены в Институте овощеводства и бахчеводства.

— Покупаю только украинские сорта свеклы. Проверила, что расхваленные привозные — глупая трата денег. Украинские выведены с учетом прихотей погоды. Одним из последних появился сорт Дий, который созревает за 90–95 дней. Плоды овальной формы вырастают весом 400 граммов. Внутри темно-красные с фиолетовым оттенком. Устойчивы к гнили.

Немного меньшие корнеплоды у сорта Бордо харьковский — 250–300 граммов. И созревают дольше — 115–120 дней. Зато сердцевина без колец. Продолговатую форму имеет свекла Витал, которая вырастает до 350 граммов. На это идет 100–110 дней. Урожайность сорта — 60–80 тонн с гектара.

Собирают свеклу в погожий день при температуре воздуха 10–15 градусов. Лучше всего утром, чтобы за день она проветрилась и подсохла.