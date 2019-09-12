Куст баклажана Рома дает шесть килограммов урожая

- Баклажан у меня на огороде больше, чем помидоров, - рассказывает Александра Фазикош, 37 лет, из города Верхние Плавни Полтавской области. - В этом году посадила сорт Альбатрос и была удивлена. На кустах смолисто-черные плоды выглядят, как круглые зеркала. Имеют такую ​​глянцевую поверхность, аж отблескивают.

Баклажаны Альбатрос весят 350-400 г. По форме похожи на груши. Долго лежат и легко перевозятся. Также на участке есть сорт Дирижабль. Плоды темно-фиолетовые, продолговатые, весом 700-900 г. Эти баклажаны устойчивы к инфекционным заболеваниям.

- Рома F1 - один из наиболее урожайных сортов. Неприхотлив, поэтому можно сеять в любой области. В первый год с куста собрала 3 килограмма баклажанов. При квадратно-гнездовом способе посадки - 6 килограммов. Участок поделила на квадраты и в углах посадила рассаду. Так и поле не пустое, и растения получат достаточно солнца.

У плодов сорта Рома тонкая и мягкая шкурка. После полного созревания становится блестящая. Они темно-фиолетовые, длиной до 25 см. По вкусу - без горечи. Внутри зерна мелкие, их мало.

- Кому хочется раньше насладиться баклажанами, лучше сеять сорта Робин Гуд и Блэк бьюти. Дают урожай на 110-й день с момента появления всходов. Один плод весит больше килограмма. Это надежный сорт. Плоды завязываются даже при непогоде.

Позже созревает сорт Мишка - через 145 дней после появления всходов. Имеет грушевидные плоды весом до 750 г. Мякоть белая, без горечи. Созревают сорта в разное время, хотя женщина их сеет одновременно, в начале марта. Если посеять раньше, надо будет дополнительно подсвечивать.

От посева до высадки в грунт должно пройти более двух месяцев.

В контейнерах смешивает полведра перепревшего компоста, по 1/3 ведра торфа и песка. Добавляет стакан древесной золы и 2 ст. л. суперфосфата. Сеет семена и присыпает смесью. Через два месяца высаживает в грунт.

- Если посадить переросшую рассаду баклажана, она замедляет рост.

Удобряет участок с баклажанами трижды за сезон - через две недели после пересадки, после появления бутонов и в период созревания. Первую подкормку делает из нитрофоски. Сыплет ее 1 ч. л. в 5 л воды. Вторую - калием и фосфором. Готовит раствор с 3 ст. л. азофоски и 10 л воды. Перемешивает и поливает по 0,5 л на одно растение. После завязывания плодов вносит в кусты разведенный куриный помет - 1 л на 20 л воды. Если есть только перегной, то берет вдвое меньше воды - 10 л.